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Ohlenschlaeger: "Türkiye'de kendimi kanıtlamak istiyorum"

Samsunspor'un yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, Türkiye'de başarılı olarak adını büyük bir marka haline getirmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 17:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ohlenschlaeger: 'Türkiye'de kendimi kanıtlamak istiyorum'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Danimarkalı yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, Türkiye'de kendini kanıtlamak istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlıların oyuncusu Ohlenschlaeger, kulübün sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamada, kendi adını büyük marka haline getirmek ve hikayesini yazmak için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Samsunspor'un hedefleriyle kariyer planlarının örtüştüğünü ifade eden Ohlenschlaeger, Samsun'da kendisini herkesin çok sıcak karşıladığını dile getirdi.

Farklı bir ülkede futbol oynamanın önemli bir meydan okuma olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Futbol dünyasındaki hedeflerime ulaşmak için bu adımı atmam gerekiyordu. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Beni daha çok hücumu düşünen bir orta saha oyuncusu olarak göreceksiniz. İkili mücadelelere girmeyi, önde baskı yapmayı ve tempolu koşuları seviyorum. Aynı zamanda gol atarak ve asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımın başarısına doğrudan katkı sunmayı hedeflediğine işaret eden kanat oyuncusu, "Büyük bir ligde ve daha büyük bir sahnede kendimi kanıtlamaya hazırım. Türkiye'de kendimi kanıtlamak istiyorum. Samsunspor'un ligin zirvesini hedefleyen ve Avrupa'da mücadele etmek isteyen iddialı bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de kendimi bu hedeflerin bir parçası olarak görüyorum. Hayalleri ve hedefleri olan hırslı bir oyuncuyum. Bu yüzden buranın benim için doğru adres olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Samsunspor


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