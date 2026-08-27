NBA'e dönmeye hazırlanan Ben Simmons'ın Florida'da gerçekleştirdiği son antrenmandaki performansıyla dikkat çektiği belirtildi. Sacramento Kings genel menajeri Scott Perry'nin de izlediği antrenmanda Simmons'ın "harika göründüğü" ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2025-26 sezonunun tamamını kaçıran Ben Simmons, NBA'e dönüş girişiminde olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun Florida'da gerçekleştirdiği son antrenmanı NBA yöneticilerinin takip ettiği ve Sacramento Kings genel menajeri Scott Perry'nin de salonda bulunan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
Carmichael Dave, antrenmanı takip eden bir kaynaktan aldığı bilgiyi aktarırken Simmons'ın fiziksel durumuyla ilgili oldukça olumlu ifadeler kullandı:
"Bu antrenmanlarda bulunan biri, Ben Simmons'ın 'harika göründüğünü' söyledi."
Perry'nin salı günü gerçekleştirilen antrenmanı bizzat takip etmesi, Sacramento'nun Simmons'ı en azından kadro için ciddi şekilde değerlendirdiğine yönelik doğrudan bir işaret olarak görülüyor.
Simmons, sakatlıklarla geçen son birkaç sezonun ardından NBA'de yeniden verimli bir rol üstlenebileceğini göstermeye çalışıyor.
Avustralyalı oyuncu son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 karşılaşmada görev yapmıştı. Simmons o sezon maç başına 22 dakika sahada kalırken 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalamış ve saha içinden yüzde 52,0 isabet oranıyla oynamıştı.
Son antrenmandan gelen olumlu haberler Simmons açısından umut verici olsa da kendisiyle ilgilenen takımlar için en büyük soru işareği hâlâ sahada kalabilme durumu.
Simmons, 2022-23 sezonunda 42, 2023-24 sezonunda yalnızca 15 ve 2024-25 sezonunda 51 karşılaşmada forma giydi. Eski All-Star oyuncu, 2025-26 sezonunda ise hiçbir maçta görev alamadı.
Florida'daki performansıyla fiziksel açıdan iyi durumda olduğuna yönelik olumlu izlenim bırakan Simmons, şimdi kendisine NBA'e dönüş fırsatı verecek bir takım arıyor.
30 yaşındaki oyuncunun Florida'da gerçekleştirdiği son antrenmanı NBA yöneticilerinin takip ettiği ve Sacramento Kings genel menajeri Scott Perry'nin de salonda bulunan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
Carmichael Dave, antrenmanı takip eden bir kaynaktan aldığı bilgiyi aktarırken Simmons'ın fiziksel durumuyla ilgili oldukça olumlu ifadeler kullandı:
"Bu antrenmanlarda bulunan biri, Ben Simmons'ın 'harika göründüğünü' söyledi."
Perry'nin salı günü gerçekleştirilen antrenmanı bizzat takip etmesi, Sacramento'nun Simmons'ı en azından kadro için ciddi şekilde değerlendirdiğine yönelik doğrudan bir işaret olarak görülüyor.
Simmons, sakatlıklarla geçen son birkaç sezonun ardından NBA'de yeniden verimli bir rol üstlenebileceğini göstermeye çalışıyor.
Avustralyalı oyuncu son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 karşılaşmada görev yapmıştı. Simmons o sezon maç başına 22 dakika sahada kalırken 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalamış ve saha içinden yüzde 52,0 isabet oranıyla oynamıştı.
Son antrenmandan gelen olumlu haberler Simmons açısından umut verici olsa da kendisiyle ilgilenen takımlar için en büyük soru işareği hâlâ sahada kalabilme durumu.
Simmons, 2022-23 sezonunda 42, 2023-24 sezonunda yalnızca 15 ve 2024-25 sezonunda 51 karşılaşmada forma giydi. Eski All-Star oyuncu, 2025-26 sezonunda ise hiçbir maçta görev alamadı.
Florida'daki performansıyla fiziksel açıdan iyi durumda olduğuna yönelik olumlu izlenim bırakan Simmons, şimdi kendisine NBA'e dönüş fırsatı verecek bir takım arıyor.