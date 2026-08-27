Bennedict Mathurin'in yeni adresi New Orleans Pelicans oldu.

ESPN'in haberine göre Mathurin, Pelicans ile 2 yıl için 16 milyon dolar değerinde bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Mathurin'in temsilcilerinin, oyuncunun 8,8 milyon dolar değerindeki nitelikli teklifini geri çekebilmek için Los Angeles Clippers ile temasa geçtiği belirtildi. Bu hamle, 24 yaşındaki oyuncunun New Orleans'taki daha avantajlı fırsatı değerlendirmesinin ve kendisine daha fazla finansal güvence sağlayan yeni sözleşmeyi imzalamasının önünü açtı.

Mathurin'in serbest oyuncu döneminde daha uzun süreli ve toplamda daha fazla garanti ücret içeren teklifler aldığı da kaydedildi. Ancak genç oyuncunun önceliğinin uzun vadeli güvence yerine esneklik olduğu ifade edildi.

İki yıllık sözleşmenin ikinci sezonundaki oyuncu opsiyonu sayesinde Mathurin, opsiyonu kullanmaması halinde önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkabilecek.

Pelicans'ın ise Mathurin'i kadrosuna katmak için bir yıldan uzun süredir girişimlerde bulunduğu ve genç oyuncuyu takımın gelecek planlarının önemli parçalarından biri olarak gördüğü bildirildi.

Anlaşmanın mali yapısı New Orleans açısından da avantaj sağlıyor. Pelicans, Mathurin'in sözleşmesine rağmen bu sezon lüks vergisi sınırının altında kalabilecek.

Bennedict Mathurin, Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

New Orleans Pelicans, serbest oyuncu Bennedict Mathurin ile 2 yıl için 16 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kontratına oyuncu opsiyonu koyduran Mathurin'in, daha yüksek garanti ücret içeren uzun vadeli teklifleri reddederek geleceği üzerindeki kontrolünü korumayı tercih ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bennedict Mathurin'in yeni adresi New Orleans Pelicans oldu.





ESPN'in haberine göre Mathurin, Pelicans ile 2 yıl için 16 milyon dolar değerinde bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunuyor.





Mathurin'in temsilcilerinin, oyuncunun 8,8 milyon dolar değerindeki nitelikli teklifini geri çekebilmek için Los Angeles Clippers ile temasa geçtiği belirtildi. Bu hamle, 24 yaşındaki oyuncunun New Orleans'taki daha avantajlı fırsatı değerlendirmesinin ve kendisine daha fazla finansal güvence sağlayan yeni sözleşmeyi imzalamasının önünü açtı.





Mathurin'in serbest oyuncu döneminde daha uzun süreli ve toplamda daha fazla garanti ücret içeren teklifler aldığı da kaydedildi. Ancak genç oyuncunun önceliğinin uzun vadeli güvence yerine esneklik olduğu ifade edildi.





İki yıllık sözleşmenin ikinci sezonundaki oyuncu opsiyonu sayesinde Mathurin, opsiyonu kullanmaması halinde önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkabilecek.





Pelicans'ın ise Mathurin'i kadrosuna katmak için bir yıldan uzun süredir girişimlerde bulunduğu ve genç oyuncuyu takımın gelecek planlarının önemli parçalarından biri olarak gördüğü bildirildi.





Anlaşmanın mali yapısı New Orleans açısından da avantaj sağlıyor. Pelicans, Mathurin'in sözleşmesine rağmen bu sezon lüks vergisi sınırının altında kalabilecek.





Jeanie Buss'tan kardeşlerinin Lakers hisselerini satmasını engellemek için mahkemeye başvuru

Los Angeles Lakers'ın yöneticisi Jeanie Buss, ailesinin takımda kalan yüzde 17,8'lik hissesini satmaya çalışan kardeşleri Joey ve Janie Buss'a karşı mahkemeye başvurdu. Jeanie ayrıca kardeşlerini, kendisini Lakers'taki yöneticilik görevinden uzaklaştırmak amacıyla gizlice bir anlaşma hazırlamakla suçladı.





Los Angeles Lakers'ın Buss ailesinde takımın kalan hisseleri üzerinden yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı.





The Athletic'ten Sam Amick ve Melody Gutierrez'in ulaştığı belgelere göre Jeanie Buss, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak kardeşlerinin Buss ailesinin Lakers'ta kalan hisselerini satmasını engellemesini istedi.





Jeanie ayrıca kardeşlerinin, kendisini Lakers'ın takım yöneticiliği görevinden uzaklaştırmak amacıyla gizlice bir anlaşma hazırladıklarını öne sürdü.





Mahkeme, Jeanie'nin başvurusunu çarşamba günü işleme aldı.





64 yaşındaki Buss, kardeşlerinin davranışlarını "sinsi" olarak nitelendirirken, ailenin Lakers'ta kalan yüzde 17,8'lik hissesini elinde bulunduran vakfın eş mütevellileri olan Joey ve Janie Buss'ın görevlerinden alınmasını talep etti. Jeanie, bu talebine gerekçe olarak kardeşlerinin mütevelli sorumluluklarını ihlal ettiğini gösterdi.





NBA kuralları gereği bir takımın yöneticisi olabilmek için kulübün en az yüzde 15'lik hissesine sahip olunması gerekiyor. Dolayısıyla Joey ve Janie'nin söz konusu hisseleri Lakers'ın yeni çoğunluk sahipleri Josh Kushner ve Bob Iger'a satması halinde Jeanie, mevcut görevini sürdürebilmek için gerekli sahiplik oranının altına düşecek.





Jeanie'nin mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:





"Jeanie hiçbir satışı kabul etmedi, kendisine hiçbir şekilde danışılmadı ve hatta kendisine bilgi dahi verilmedi."





Jeanie ayrıca Lakers'ın değerinin sürekli ve hızlı şekilde yükseldiğine dikkat çekerek, ailenin elinde kalan hisselerin satılmasının finansal açıdan da mantıklı olmadığını savundu.





Babası Jerry Buss'ın 2013'teki ölümünün ardından Lakers'ın yönetimini devralan Jeanie'nin, babasının kulüpteki mirasını sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.





Dilekçede ayrıca Lakers'taki diğer hissedarların da Jeanie'nin takımın kontrolünü elinde tutmaya devam etmesini desteklediği ifade edildi:





"Lakers'ta hisse sahibi olan diğer kişiler de Jeanie'nin kontrol sahibi olarak kalmasına desteklerini ifade etmiş ve kendi hisselerini satmak yerine ellerinde tutmayı planladıklarını belirtmiştir."





Taraflar arasındaki anlaşmazlıkla ilgili mahkeme duruşması 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.





Warriors ile Stephen Curry yeni kontratı görüşmeye hazırlanıyor

Golden State Warriors ile Stephen Curry'nin, yıldız oyuncunun 29 Ağustos'ta kontrat uzatmaya uygun hale gelmesinin ardından yeni bir anlaşma için masaya oturması bekleniyor. Warriors, Curry'ye 2 yıl için 136,7 milyon dolara kadar ulaşabilecek bir kontrat sunabilecek.





Stephen Curry ile Golden State Warriors arasındaki birliktelik 40 yaşına kadar devam edebilir.





Warriors ile franchise tarihinin en önemli oyuncusunun, Curry'nin 29 Ağustos itibarıyla kontrat uzatmaya uygun hale gelmesinin ardından yeni sözleşme konusunda görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.





Golden State, 38 yaşındaki süperstarına iki sezon için toplam 136,7 milyon dolara kadar ulaşabilecek bir kontrat önerebilecek.





Curry'nin mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek ve yıldız oyuncu 2026-27 sezonunda 62,6 milyon dolar kazanacak.





Tarafların iki yıllık yeni bir anlaşmaya varması halinde Curry, 40 yaşına gireceği sezonun sonuna kadar Warriors forması giymeye devam edecek.





Ancak Curry'nin kontratıyla ilgili verilecek kararın Golden State'in uzun vadeli kadro yapılanması üzerinde de önemli etkileri bulunuyor.





Mevcut durumda Curry'nin yanı sıra Jimmy Butler ve Draymond Green'in kontratları da 2027 yılında sona erebilir. Üç yıldızın aynı dönemde kontratlarının sona ermesi, Warriors'a maaş bütçesinde oldukça geniş bir hareket alanı yaratma potansiyeli taşıyor.





Kristaps Porzingis'in de bir sonraki sezon için 20 milyon dolarlık kontratının yalnızca 3 milyon dolarlık bölümü garanti altında bulunuyor.





Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr. daha önce yaptığı açıklamalarda Curry ile organizasyonun eninde sonunda yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmasını beklediğini ifade etmişti.





Curry, geçtiğimiz sezon yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebilmesine rağmen bireysel performansını yüksek seviyede tutmayı başardı.





Tecrübeli yıldız sezonu 26,6 sayı, 4,7 asist ve 3,6 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.





Ben Simmons antrenmanda göz doldurdu: "Harika görünüyordu"

NBA'e dönmeye hazırlanan Ben Simmons'ın Florida'da gerçekleştirdiği son antrenmandaki performansıyla dikkat çektiği belirtildi. Sacramento Kings genel menajeri Scott Perry'nin de izlediği antrenmanda Simmons'ın "harika göründüğü" ifade edildi.





2025-26 sezonunun tamamını kaçıran Ben Simmons, NBA'e dönüş girişiminde olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.





30 yaşındaki oyuncunun Florida'da gerçekleştirdiği son antrenmanı NBA yöneticilerinin takip ettiği ve Sacramento Kings genel menajeri Scott Perry'nin de salonda bulunan isimler arasında yer aldığı bildirildi.





Carmichael Dave, antrenmanı takip eden bir kaynaktan aldığı bilgiyi aktarırken Simmons'ın fiziksel durumuyla ilgili oldukça olumlu ifadeler kullandı:





"Bu antrenmanlarda bulunan biri, Ben Simmons'ın 'harika göründüğünü' söyledi."





Perry'nin salı günü gerçekleştirilen antrenmanı bizzat takip etmesi, Sacramento'nun Simmons'ı en azından kadro için ciddi şekilde değerlendirdiğine yönelik doğrudan bir işaret olarak görülüyor.





Simmons, sakatlıklarla geçen son birkaç sezonun ardından NBA'de yeniden verimli bir rol üstlenebileceğini göstermeye çalışıyor.





Avustralyalı oyuncu son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 karşılaşmada görev yapmıştı. Simmons o sezon maç başına 22 dakika sahada kalırken 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalamış ve saha içinden yüzde 52,0 isabet oranıyla oynamıştı.





Son antrenmandan gelen olumlu haberler Simmons açısından umut verici olsa da kendisiyle ilgilenen takımlar için en büyük soru işareği hâlâ sahada kalabilme durumu.





Simmons, 2022-23 sezonunda 42, 2023-24 sezonunda yalnızca 15 ve 2024-25 sezonunda 51 karşılaşmada forma giydi. Eski All-Star oyuncu, 2025-26 sezonunda ise hiçbir maçta görev alamadı.





Florida'daki performansıyla fiziksel açıdan iyi durumda olduğuna yönelik olumlu izlenim bırakan Simmons, şimdi kendisine NBA'e dönüş fırsatı verecek bir takım arıyor.



