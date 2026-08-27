Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geleceğe yönelik hamleleri kapsamında Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki Pedro Ferreira'yı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertlilerin, Sao Paulo altyapısında yetişen Brezilyalı genç yeteneği yakından takip ettiği belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin Pedro Ferreira'yı yatırım transferi olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin Pedro Ferreira'yı yatırım transferi olarak değerlendirdiği ifade edildi.