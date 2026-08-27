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Warriors ile Stephen Curry yeni kontratı görüşmeye hazırlanıyor

Golden State Warriors ile Stephen Curry'nin, yıldız oyuncunun 29 Ağustos'ta kontrat uzatmaya uygun hale gelmesinin ardından yeni bir anlaşma için masaya oturması bekleniyor. Warriors, Curry'ye 2 yıl için 136,7 milyon dolara kadar ulaşabilecek bir kontrat sunabilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors ile Stephen Curry yeni kontratı görüşmeye hazırlanıyor
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Stephen Curry ile Golden State Warriors arasındaki birliktelik 40 yaşına kadar devam edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Warriors ile franchise tarihinin en önemli oyuncusunun, Curry'nin 29 Ağustos itibarıyla kontrat uzatmaya uygun hale gelmesinin ardından yeni sözleşme konusunda görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Golden State, 38 yaşındaki süperstarına iki sezon için toplam 136,7 milyon dolara kadar ulaşabilecek bir kontrat önerebilecek.

Curry'nin mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek ve yıldız oyuncu 2026-27 sezonunda 62,6 milyon dolar kazanacak.

Tarafların iki yıllık yeni bir anlaşmaya varması halinde Curry, 40 yaşına gireceği sezonun sonuna kadar Warriors forması giymeye devam edecek.

Ancak Curry'nin kontratıyla ilgili verilecek kararın Golden State'in uzun vadeli kadro yapılanması üzerinde de önemli etkileri bulunuyor.

Mevcut durumda Curry'nin yanı sıra Jimmy Butler ve Draymond Green'in kontratları da 2027 yılında sona erebilir. Üç yıldızın aynı dönemde kontratlarının sona ermesi, Warriors'a maaş bütçesinde oldukça geniş bir hareket alanı yaratma potansiyeli taşıyor.

Kristaps Porzingis'in de bir sonraki sezon için 20 milyon dolarlık kontratının yalnızca 3 milyon dolarlık bölümü garanti altında bulunuyor.

Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr. daha önce yaptığı açıklamalarda Curry ile organizasyonun eninde sonunda yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmasını beklediğini ifade etmişti.

Curry, geçtiğimiz sezon yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebilmesine rağmen bireysel performansını yüksek seviyede tutmayı başardı.

Tecrübeli yıldız sezonu 26,6 sayı, 4,7 asist ve 3,6 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

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