Transfer çalýþmalarýný sürdüren Fenerbahçe, savunma hattýný güçlendirmek için rotasýný Fransa'ya çevirdi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE L'Equipe'in haberine göre sarý-lacivertliler, Nice'in genç stoperi Kojo Peprah Oppong'u transfer listesinin üst sýralarýna aldý. Trabzonspor'un da yakýndan ilgilendiði Ganalý futbolcu için Fenerbahçe'nin somut adým attýðý kaydedildi.
10 MÝLYON EUROYU AÞAN TEKLÝF
Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 1-1 ve 2-1'lik sonuçlarla eleyerek lig aþamasýna yükselen Ýstanbul temsilcisinin, Oppong için Nice'e 10 milyon euroyu aþan resmi bir teklif ilettiði ifade edildi.
Hazýrlýk sürecini sürdüren Oppong, geçtiðimiz cumartesi günü Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karþýlaþmanýn 20 kiþilik kadrosunda yer almamýþtý. Transfer döneminin son bölümüne girilirken genç savunmacýnýn bir kez daha Nice formasý giyip giymeyeceði belirsizliðini koruyor.
Mali kaynak arayýþýnda olan Nice'in, kadrosundaki bazý oyuncular için gelen teklifleri deðerlendirdiði ve Ganalý futbolcunun da bu isimler arasýnda bulunduðu aktarýldý.
FENERBAHÇE ANLAÞMAYA VARDI
HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong için Nice ile anlaþmaya vardý.
KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE ÝSTANBUL'DA
Ganalý oyuncunun kýsa süre içerisinde Ýstanbul'da olmasý beklendiði ifade edildi.
NICE GÖRÜÞMELERE BAÞLADI
Kojo Peprah Oppong için yapýlan teklifin ardýndan Fenerbahçe ile Nice arasýnda görüþmelerin baþladýðý belirtildi.
Oyuncularýna ilgi gösterileceðinin farkýnda olan Fransýz ekibinin, Antoine Mendy veya Oppong'dan birini satmayý planladýðý kaydedildi. Nice'in genç Ganalýnýn transferine onay vermesi aâlinde önemli bir bonservis geliri elde edeceði vurgulandý.
Fransýz temsilcisi, Oppong'u geçtiðimiz yaz Ýsveç ekibi Norrköping'den yalnýzca 2,7 milyon euro karþýlýðýnda kadrosuna katmýþtý. Genç stoperin Nice ile Haziran 2029'a kadar sözleþmesi bulunuyor.
10 MÝLYON EUROYU AÞAN TEKLÝF
Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 1-1 ve 2-1'lik sonuçlarla eleyerek lig aþamasýna yükselen Ýstanbul temsilcisinin, Oppong için Nice'e 10 milyon euroyu aþan resmi bir teklif ilettiði ifade edildi.
Hazýrlýk sürecini sürdüren Oppong, geçtiðimiz cumartesi günü Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karþýlaþmanýn 20 kiþilik kadrosunda yer almamýþtý. Transfer döneminin son bölümüne girilirken genç savunmacýnýn bir kez daha Nice formasý giyip giymeyeceði belirsizliðini koruyor.
Mali kaynak arayýþýnda olan Nice'in, kadrosundaki bazý oyuncular için gelen teklifleri deðerlendirdiði ve Ganalý futbolcunun da bu isimler arasýnda bulunduðu aktarýldý.
FENERBAHÇE ANLAÞMAYA VARDI
HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong için Nice ile anlaþmaya vardý.
KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE ÝSTANBUL'DA
Ganalý oyuncunun kýsa süre içerisinde Ýstanbul'da olmasý beklendiði ifade edildi.
NICE GÖRÜÞMELERE BAÞLADI
Kojo Peprah Oppong için yapýlan teklifin ardýndan Fenerbahçe ile Nice arasýnda görüþmelerin baþladýðý belirtildi.
Oyuncularýna ilgi gösterileceðinin farkýnda olan Fransýz ekibinin, Antoine Mendy veya Oppong'dan birini satmayý planladýðý kaydedildi. Nice'in genç Ganalýnýn transferine onay vermesi aâlinde önemli bir bonservis geliri elde edeceði vurgulandý.
Fransýz temsilcisi, Oppong'u geçtiðimiz yaz Ýsveç ekibi Norrköping'den yalnýzca 2,7 milyon euro karþýlýðýnda kadrosuna katmýþtý. Genç stoperin Nice ile Haziran 2029'a kadar sözleþmesi bulunuyor.