Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı yükseltmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Icardi'nin ayrılığının ardından forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Osimhen'in arkasına alınması planlanan forvet için daha önce Stuttgart'ta forma giyen Demirovic öncelikli adaylar arasında yer alıyordu. Ancak kulüpler arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Bosnalı futbolcu da Stuttgart'ta kalma yönünde karar verdi.
ASLLANI İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Demirovic defterini kapatan Galatasaray yönetimi, Almanya'da bu kez Fisnik Asllani'ye yöneldi. Hoffenheim'ın 24 yaşındaki Kosovalı futbolcusunun sarı-kırmızılıların gündeminde ciddi şekilde yer aldığı ve temasların başladığı belirtildi.
Asllani daha önce Leipzig ile anlaşma noktasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Alman basını, transferin tamamlanmamasına sağlık kontrollerinde ortaya çıkan problemin neden olduğunu yazdı.
SAĞLIK RAPORLARI İNCELENİYOR
Galatasaray yönetiminin Asllani'nin detaylı sağlık raporlarını incelettiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da Kosovalı futbolcuyu çok beğendiği belirtiliyor.
Yüksek pres ve bağlantı oyununda etkili olduğu aktarılan Asllani'nin yalnızca Osimhen'in alternatifi olarak düşünülmediği kaydedildi. Okan Buruk'un bazı karşılaşmalarda doğrudan çift forvetle oynamayı planladığı ifade edildi.
HOFFENHEIM'IN TALEBİ 30 MİLYON EURO
Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın Asllani için 30 milyon Euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi. Galatasaray'ın ise transferde öncelikli hedefinin oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi.
ASLLANI İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Demirovic defterini kapatan Galatasaray yönetimi, Almanya'da bu kez Fisnik Asllani'ye yöneldi. Hoffenheim'ın 24 yaşındaki Kosovalı futbolcusunun sarı-kırmızılıların gündeminde ciddi şekilde yer aldığı ve temasların başladığı belirtildi.
Asllani daha önce Leipzig ile anlaşma noktasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Alman basını, transferin tamamlanmamasına sağlık kontrollerinde ortaya çıkan problemin neden olduğunu yazdı.
SAĞLIK RAPORLARI İNCELENİYOR
Galatasaray yönetiminin Asllani'nin detaylı sağlık raporlarını incelettiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da Kosovalı futbolcuyu çok beğendiği belirtiliyor.
Yüksek pres ve bağlantı oyununda etkili olduğu aktarılan Asllani'nin yalnızca Osimhen'in alternatifi olarak düşünülmediği kaydedildi. Okan Buruk'un bazı karşılaşmalarda doğrudan çift forvetle oynamayı planladığı ifade edildi.
HOFFENHEIM'IN TALEBİ 30 MİLYON EURO
Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın Asllani için 30 milyon Euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi. Galatasaray'ın ise transferde öncelikli hedefinin oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi.