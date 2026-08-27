Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeniden orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların bu bölgedeki öncelikli adaylarından biri Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray'ın, Torreira ve Lemina'nın eski performanslarından uzak bir görüntü sergilemesi nedeniyle orta sahaya önemli bir takviye yapmak istiyor.
GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖNERDİ
Galatasaray yönetiminin Senegalli orta saha oyuncusu için 15 milyon euro teklif ettiği ve Tottenham ile pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların görüşmeleri devam ederken Sarr için Fransa'dan Monaco da devreye girdi.
MONACO MENAJERLERİYLE TEMASA GEÇTİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, Pape Matar Sarr'ın menajerleriyle olası bir kiralık transfer konusunda temas kurdu.
Romano ayrıca taraflar arasında proje ve maaş konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.
BRENTFORD MAÇINDA KADROYA ALINMADI
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tottenham'ın Brentford ile oynadığı lig karşılaşmasında teknik direktör De Zerbi tarafından kadroya alınmadı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Sarr, Tottenham formasıyla toplam 141 karşılaşmaya çıktı. Senegalli oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Sarr ayrıca Tottenham ile 2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖNERDİ
Galatasaray yönetiminin Senegalli orta saha oyuncusu için 15 milyon euro teklif ettiği ve Tottenham ile pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların görüşmeleri devam ederken Sarr için Fransa'dan Monaco da devreye girdi.
MONACO MENAJERLERİYLE TEMASA GEÇTİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, Pape Matar Sarr'ın menajerleriyle olası bir kiralık transfer konusunda temas kurdu.
Romano ayrıca taraflar arasında proje ve maaş konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.
BRENTFORD MAÇINDA KADROYA ALINMADI
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tottenham'ın Brentford ile oynadığı lig karşılaşmasında teknik direktör De Zerbi tarafından kadroya alınmadı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Sarr, Tottenham formasıyla toplam 141 karşılaşmaya çıktı. Senegalli oyuncu bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Sarr ayrıca Tottenham ile 2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.