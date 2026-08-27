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Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
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Beşiktaş'ta orta sahaya Barcelona'dan takviye: Casado

Ernest Poku ve Fabio Miretti ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Barça'nın satış listesine koyduğu 22 yaşındaki Marc Casado'ya kanca attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta orta sahaya Barcelona'dan takviye: Casado
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Yaz döneminin bitimi için geri sayım başlarken, Beşiktaş transferde yine vites yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku ve İtalyan devi Juventus'un genç orta sahası Fabio Miretti'nin transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, rotasını La Liga'ya çevirdi.

Siyah beyazlı kurmayların Barcelona'nın satış listesine koyduğu Marc Casado'yu renklerine katmak için uğraş verdiği öğrenildi.

Barça 22 yaşındaki orta sahayı yaz döneminin başından itibaren elden çıkarmak için uygun bir teklif bekliyor.

BARCELONA BONSERVİSTE İNDİRİME GİTTİ

Katalan temsilcisinin bonservis talebinde indirime gittiği belirtildi. Barça'nın beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi. Piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen İspanyol yıldızın kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Forma şansı bulmakta zorlanan Marc Casado, daha çok süre alacağı takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin radarındaki Wilfried Ndidi'yi makul bir teklif geldiği takdirde satmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, Marc Casado'yu renklerine katarak Salih Özcan'ı yedeklemek istiyor.





34 MAÇTA FORMA GİYDİ

La Masia'dan yetişen Casado, geçen sezon 24 La Liga, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 Kral Kupası olmak üzere 34 maçta toplam bin 397 dakika süre aldı. İspanyol orta saha söz konusu müsabakalarda tek asist yapabildi. 22 yaşındaki futbolcu La Liga'da bu sezon oynanan 2 maçta da forma şansı bulamadı.



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