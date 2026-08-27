Fenerbahçe'nin Fransýz orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Olimpik Lyon galibiyetinin ardýndan açýklamalarda bulundu. Sarý-lacivertlilerin 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin mutluluðunu yaþayan Kante, zorlu bir mücadeleyi geride býraktýklarýný söyledi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE "SON DERECE ÇEKÝÞMELÝ GEÇTÝ"
Karþýlaþmanýn zorlu geçtiðini belirten Kante, "Zorlu bir maçtý ve son derece çekiþmeli geçti. Fenerbahçe bunu 18 yýldýr bekliyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.
Þampiyonlar Ligi'ne kalmanýn kulübün hedeflerinden biri olduðunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Þampiyonlar Ligi'ne kalmak, kulübün hedeflerinden biriydi. Bu anýn tadýný çýkarmaya çalýþacaðýz, ardýndan ligde yapmamýz gerekenlere odaklanacaðýz." ifadelerini kullandý.
Karþýlaþmanýn zorlu geçtiðini belirten Kante, "Zorlu bir maçtý ve son derece çekiþmeli geçti. Fenerbahçe bunu 18 yýldýr bekliyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.
Þampiyonlar Ligi'ne kalmanýn kulübün hedeflerinden biri olduðunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Þampiyonlar Ligi'ne kalmak, kulübün hedeflerinden biriydi. Bu anýn tadýný çýkarmaya çalýþacaðýz, ardýndan ligde yapmamýz gerekenlere odaklanacaðýz." ifadelerini kullandý.