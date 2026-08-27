26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Aðustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Aðustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Aðustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Aðustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
Preston North End-Everton
0-4

Kante: "Fenerbahçe bunu 18 yýldýr bekliyordu"

Fenerbahçe'nin Fransýz orta sahasý N'Golo Kante, Lyon galibiyetinin ardýndan açýklamalarda bulundu. Kante, Þampiyonlar Ligi'ne kalmanýn kulübün hedeflerinden biri olduðunu söyledi.

SPORX AI BAKIÞI
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AI özetini görmek için týkla
calendar 27 Aðustos 2026 02:01
Fotoðraf: AA
Kante: 'Fenerbahçe bunu 18 yýldýr bekliyordu'
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Fenerbahçe'nin Fransýz orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Olimpik Lyon galibiyetinin ardýndan açýklamalarda bulundu. Sarý-lacivertlilerin 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin mutluluðunu yaþayan Kante, zorlu bir mücadeleyi geride býraktýklarýný söyledi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla "SON DERECE ÇEKÝÞMELÝ GEÇTÝ"

Karþýlaþmanýn zorlu geçtiðini belirten Kante, "Zorlu bir maçtý ve son derece çekiþmeli geçti. Fenerbahçe bunu 18 yýldýr bekliyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Þampiyonlar Ligi'ne kalmanýn kulübün hedeflerinden biri olduðunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Þampiyonlar Ligi'ne kalmak, kulübün hedeflerinden biriydi. Bu anýn tadýný çýkarmaya çalýþacaðýz, ardýndan ligde yapmamýz gerekenlere odaklanacaðýz." ifadelerini kullandý.





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