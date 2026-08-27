26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2112'
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Vedat Muriqi: "Türkiye'ye armağan olsun"

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Lyon galibiyetinin ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 27 Ağustos 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi: 'Türkiye'ye armağan olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Lyon galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kosovalı golcü, "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun." sözlerini sarf etti.

Vedat Muriqi, "Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici." dedi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.