Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Lyon galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kosovalı golcü, "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun." sözlerini sarf etti.
Vedat Muriqi, "Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici." dedi.
Vedat Muriqi, "Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici." dedi.