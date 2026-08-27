26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Ederson: "İlk hedefimizi yakaladık"

Fenerbahçe forması giyen Ederson, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 00:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ederson: 'İlk hedefimizi yakaladık'
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Fenerbahçe forması giyen Ederson, Lyon maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı file bekçisi, "Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 2 gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

Ederson, "Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız." sözlerini sarf etti.





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