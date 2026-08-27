26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Beşiktaş'a İtalyan beyin, Hollandalı vites: Miretti - Poku

Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabio Miretti ile Ernest Poku, Vincenzo Italiano'nun modern ve tempolu sisteminin kilit parçaları olacak. Miretti oyun aklı ve dikey paslarıyla hücumları yönlendirirken, Poku sürati ve çalımlarıyla siyah-beyazlıların geçiş hücumlarındaki en önemli silahı olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 27 Ağustos 2026 09:09
Haber: Sözcü
Beşiktaş'a İtalyan beyin, Hollandalı vites: Miretti - Poku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, yeni sezonda teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde modern, tempolu ve yoğun presli oyun kurarken, Ernest Poku ve Fabio Miretti transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 yaşındaki Ernest Poku, sürati ve dar alandaki çalım becerisiyle Beşiktaş'a en çok ihtiyaç duyduğu patlayıcı hız ve geçiş tehdidini getirecek. Beşiktaş'ın kontratak silahı olmaya aday.

BİRİ ORTADA BEYİN BİRİ KANATTA VİTES

23 yaşındaki Miretti ise siyah beyazlı takıma futbol aklı katacak. Sahayı röntgen gibi okuyan İtalyan futbolcu, hat kıran dikey paslarla takımı organize hücuma kaldıracak. Dar alanda top saklama becerisiyle pres bloklarını kıracak.

Beşiktaş'ın yeni sisteminde Miretti pas trafiğini ve tempoyu yöneten beyin, Poku ise bu pozisyonları hızı ve çalımlarıyla bitiren vites olacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.