Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın Miami Heat'e transferinin ardından yapılan yorumlara tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golden State'te Stephen Curry ve Green ile birlikte dört şampiyonluk yaşayan Thompson, Warriors'tan ayrılmasının üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından kariyerinin yeni dönemine Miami'de başlayacak.
Ancak Green, 36 yaşındaki eski takım arkadaşından kariyerinin zirvesindeki performansının beklenmesinin haksızlık olduğunu belirtti.
Green, Thompson'ın Heat'e transferinin 2017 veya 2018'deki Klay'in Miami'ye gitmesi gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı:
"İnsanların 'Klay Thompson! Klay, Heat'e gidiyor!' diye konuşması hoşuma gitmiyor. Sanki 2018'deki Klay'den bahsediyoruz. Bundan hoşlanmamamın sebebi, herkesin Klay'i başarısız olmaya hazırladığını düşünmem. Burada ve şimdi söylüyorum: Miami'ye giden oyuncu 2017'deki Klay'miş gibi davranmayı bırakalım."
Green, Thompson'ın durumunu 2012 yılında Boston Celtics'ten Miami Heat'e transfer olan Ray Allen'a benzetti. Allen da Miami'ye katıldığında çok sayıda bireysel başarıya sahip bir yıldızdı ancak artık kariyerinin zirvesinde değildi.
"Keşke spor medyası bunu Ray Allen'ın Miami'ye gidişine benzer şekilde değerlendirse. Kardeşimi, sanki 2018 versiyonunu alıyormuşsunuz gibi gösterip sonra o oyuncuyu göremediğinizde eleştirmeye hazırlamayın. Bu saçmalık. Klay 16. sezonuna giriyor. Evet, şut tehdidi sağlayacak... Ona Ray'in Miami'ye gittiği dönemdeki gibi bakalım."
Buna karşın Green, Thompson açısından Miami tercihinden son derece memnun olduğunu ve eski takım arkadaşının burada yeniden şampiyonluk mücadelesi verebileceğini söyledi.
"Bu hamleyi beğendim. Klay adına çok mutluyum. Miami'de olduğu için mutlu olduğunu biliyorum. Denize yakın. Bu transferin onu mutlu ettiğini biliyorum... Klay için çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Basın toplantısına trafiğe takıldığı için geç kaldı; işte bu tam olarak Klay Thompson."
Thompson, geçtiğimiz sezon Dallas Mavericks formasıyla maç başına 11,7 sayı, 2,1 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 39,3 isabet oranıyla oynamıştı.
Ancak Green, 36 yaşındaki eski takım arkadaşından kariyerinin zirvesindeki performansının beklenmesinin haksızlık olduğunu belirtti.
Green, Thompson'ın Heat'e transferinin 2017 veya 2018'deki Klay'in Miami'ye gitmesi gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı:
"İnsanların 'Klay Thompson! Klay, Heat'e gidiyor!' diye konuşması hoşuma gitmiyor. Sanki 2018'deki Klay'den bahsediyoruz. Bundan hoşlanmamamın sebebi, herkesin Klay'i başarısız olmaya hazırladığını düşünmem. Burada ve şimdi söylüyorum: Miami'ye giden oyuncu 2017'deki Klay'miş gibi davranmayı bırakalım."
Green, Thompson'ın durumunu 2012 yılında Boston Celtics'ten Miami Heat'e transfer olan Ray Allen'a benzetti. Allen da Miami'ye katıldığında çok sayıda bireysel başarıya sahip bir yıldızdı ancak artık kariyerinin zirvesinde değildi.
"Keşke spor medyası bunu Ray Allen'ın Miami'ye gidişine benzer şekilde değerlendirse. Kardeşimi, sanki 2018 versiyonunu alıyormuşsunuz gibi gösterip sonra o oyuncuyu göremediğinizde eleştirmeye hazırlamayın. Bu saçmalık. Klay 16. sezonuna giriyor. Evet, şut tehdidi sağlayacak... Ona Ray'in Miami'ye gittiği dönemdeki gibi bakalım."
Buna karşın Green, Thompson açısından Miami tercihinden son derece memnun olduğunu ve eski takım arkadaşının burada yeniden şampiyonluk mücadelesi verebileceğini söyledi.
"Bu hamleyi beğendim. Klay adına çok mutluyum. Miami'de olduğu için mutlu olduğunu biliyorum. Denize yakın. Bu transferin onu mutlu ettiğini biliyorum... Klay için çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Basın toplantısına trafiğe takıldığı için geç kaldı; işte bu tam olarak Klay Thompson."
Thompson, geçtiğimiz sezon Dallas Mavericks formasıyla maç başına 11,7 sayı, 2,1 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 39,3 isabet oranıyla oynamıştı.