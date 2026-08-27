İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Liverpool ile Paris Saint-Germain, Bradley Barcola'nın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Tarafların gece saatlerinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından önemli ölçüde el sıkıştığı, transferin tamamlanması için artık sözleşme detayları ve resmi işlemlerin kaldığı belirtildi.
TOPLAM MALİYETİ 140 MİLYON EURO
Varılan prensip anlaşmasına göre Liverpool, Fransız futbolcu için PSG'ye 115 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek.
Sözleşmede ayrıca performansa ve takım başarılarına bağlı 25 milyon euroluk bonus maddeleri yer alacak. Böylece transferin toplam maliyeti 140 milyon euroya ulaşabilecek.
Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Barcola, Liverpool tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak. Bu rakam aynı zamanda PSG ve Fransa Ligue 1 tarihinin en yüksek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.
PSG TALEBİNİ DÜŞÜRDÜ
PSG'nin görüşmelerin başında Barcola için yaklaşık 170 milyon euroluk bir beklentiye sahip olduğu ancak Liverpool'un uzun süren pazarlıkları sonucunda bu rakamı aşağı çektiği ifade edildi.
Fransız yıldızın da Liverpool'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdiği ve 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
Liverpool ile oyuncu cephesinin uzun süreli sözleşmenin ana hatları konusunda daha önce anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transferin tamamlanabilmesi için Barcola'nın sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
PSG'DE REKABET ARTTI
2023 yazında altyapısından yetiştiği Lyon'dan PSG'ye transfer olan Barcola, Luis Enrique yönetiminde önemli bir gelişim gösterdi.
Ancak Paris ekibinin hücum hattında Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerin bulunması, Barcola'nın forma rekabetini artırdı. İki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası olan Fransız oyuncu, buna karşın iki final karşılaşmasına da ilk 11'de başlamadı.
Daha fazla süre alabileceği ve hücumun merkezinde yer alabileceği bir projede forma giymek isteyen Barcola'nın tercihini Liverpool'dan yana kullandığı belirtildi.
BRADLEY BARCOLA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Bradley Barcola, 2025-2026 sezonunda Fransa Ligue 1'de çıktığı 29 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta görev yapan yıldız oyuncu, 2 gol atarken 4 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Barcola böylece iki büyük organizasyonda toplam 45 karşılaşmada 13 gol ve 5 asist üretti.
Fransız kanat oyuncusu, bir önceki sezon tüm kulvarlarda oynadığı 57 maçta 21 gol ve 19 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.
PSG kariyerinde toplam 152 karşılaşmaya çıkan Barcola, bu süreçte 39 gol ve 37 asist kaydetti. Fransa Milli Takımı formasını 28 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı. Barcola, 2026 Dünya Kupası'nda da üç kez fileleri havalandırdı.
HÜCUMUN HER İKİ KANADINDA OYNAYABİLİYOR
Asıl pozisyonu sol kanat olan Barcola, ihtiyaç halinde sağ kanatta ve hücum hattının merkezinde de görev yapabiliyor.
Sürati, bire bir mücadelelerdeki etkinliği, topsuz koşuları ve geçiş hücumlarındaki başarısıyla öne çıkan Fransız oyuncunun, Liverpool'un hücum seçeneklerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
Kulüplerin kalan resmi işlemleri tamamlamasının ardından dev transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Tarafların gece saatlerinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından önemli ölçüde el sıkıştığı, transferin tamamlanması için artık sözleşme detayları ve resmi işlemlerin kaldığı belirtildi.
TOPLAM MALİYETİ 140 MİLYON EURO
Varılan prensip anlaşmasına göre Liverpool, Fransız futbolcu için PSG'ye 115 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek.
Sözleşmede ayrıca performansa ve takım başarılarına bağlı 25 milyon euroluk bonus maddeleri yer alacak. Böylece transferin toplam maliyeti 140 milyon euroya ulaşabilecek.
Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Barcola, Liverpool tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak. Bu rakam aynı zamanda PSG ve Fransa Ligue 1 tarihinin en yüksek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.
PSG TALEBİNİ DÜŞÜRDÜ
PSG'nin görüşmelerin başında Barcola için yaklaşık 170 milyon euroluk bir beklentiye sahip olduğu ancak Liverpool'un uzun süren pazarlıkları sonucunda bu rakamı aşağı çektiği ifade edildi.
Fransız yıldızın da Liverpool'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdiği ve 2028 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
Liverpool ile oyuncu cephesinin uzun süreli sözleşmenin ana hatları konusunda daha önce anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transferin tamamlanabilmesi için Barcola'nın sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
PSG'DE REKABET ARTTI
2023 yazında altyapısından yetiştiği Lyon'dan PSG'ye transfer olan Barcola, Luis Enrique yönetiminde önemli bir gelişim gösterdi.
Ancak Paris ekibinin hücum hattında Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerin bulunması, Barcola'nın forma rekabetini artırdı. İki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası olan Fransız oyuncu, buna karşın iki final karşılaşmasına da ilk 11'de başlamadı.
Daha fazla süre alabileceği ve hücumun merkezinde yer alabileceği bir projede forma giymek isteyen Barcola'nın tercihini Liverpool'dan yana kullandığı belirtildi.
BRADLEY BARCOLA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Bradley Barcola, 2025-2026 sezonunda Fransa Ligue 1'de çıktığı 29 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 16 maçta görev yapan yıldız oyuncu, 2 gol atarken 4 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Barcola böylece iki büyük organizasyonda toplam 45 karşılaşmada 13 gol ve 5 asist üretti.
Fransız kanat oyuncusu, bir önceki sezon tüm kulvarlarda oynadığı 57 maçta 21 gol ve 19 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.
PSG kariyerinde toplam 152 karşılaşmaya çıkan Barcola, bu süreçte 39 gol ve 37 asist kaydetti. Fransa Milli Takımı formasını 28 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı. Barcola, 2026 Dünya Kupası'nda da üç kez fileleri havalandırdı.
HÜCUMUN HER İKİ KANADINDA OYNAYABİLİYOR
Asıl pozisyonu sol kanat olan Barcola, ihtiyaç halinde sağ kanatta ve hücum hattının merkezinde de görev yapabiliyor.
Sürati, bire bir mücadelelerdeki etkinliği, topsuz koşuları ve geçiş hücumlarındaki başarısıyla öne çıkan Fransız oyuncunun, Liverpool'un hücum seçeneklerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
Kulüplerin kalan resmi işlemleri tamamlamasının ardından dev transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.