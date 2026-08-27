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Timberwolves, Jonathan Kuminga ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Minnesota Timberwolves, serbest oyuncu Jonathan Kuminga ile 2 yıl için 13 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki forvetin, Lakers'ın daha yüksek ücretli teklifine rağmen geleceği üzerindeki kontrolünü korumak adına Minnesota'yı tercih ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Timberwolves, Jonathan Kuminga ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
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Jonathan Kuminga'nın yeni adresi Minnesota Timberwolves oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kuminga'nın menajeri, ESPN'den Shams Charania'ya yaptığı açıklamada genç oyuncunun Timberwolves ile 2 yıl için 13 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Charania, anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunduğunu da aktardı.

Kuminga'nın serbest oyuncu piyasasında Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ve Portland Trail Blazers'tan da teklifler aldığı, ancak tercihini Minnesota'dan yana kullandığı belirtildi.

Lakers'ın 23 yaşındaki oyuncuya üç yıllık ve yıllık 12 milyon doların üzerinde bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak 2021 NBA Draftı'nın 7. sıra seçimi olan Kuminga'nın, daha kısa süreli bir kontrat imzalayarak geleceği üzerinde daha fazla söz sahibi olmayı tercih ettiği ve bu nedenle Timberwolves'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Kuminga ile Cleveland Cavaliers arasında da yaz döneminin daha erken bölümünde karşılıklı ilgi bulunduğu bildirilmişti.

Öte yandan Minnesota'nın transferi resmileştirebilmek için kadrosunda bir hamle daha yapması gerekecek. ESPN'den Bobby Marks'a göre Timberwolves, Kuminga'nın 6,1 milyon dolarlık maaşını ikinci apron sınırının altında tutabilmek adına mevcut kadrosunda değişikliğe gitmek zorunda.

Kuminga, Atlanta Hawks'ın 2026-27 sezonu için 24,3 milyon dolar değerindeki takım opsiyonunu kullanmamasının ardından bu yaz serbest oyuncu olmuştu.

2.01 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ve Hawks formalarıyla toplam 36 karşılaşmada görev alırken 12,2 sayı, 5,6 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

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