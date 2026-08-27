Kadrosunu Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile güçlendiren Galatasaray, Rafael Leao transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan ve oyuncu tarafıyla bazı pürüzleri gidermeye çalışan sarı-kırmızılıların transferde sona yaklaştığı belirtilirken, Portekizli futbolcunun Sporting CP akademisindeki eski teknik direktörü Luis Martins, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
"AKADEMİNİN EN İYİSİYDİ"
Luis Martins, Leao ile birlikte çalıştığı dönemi şu sözlerle anlattı:
"Rafael Leao ile Sporting Clube de Portugal'da, kendisi henüz 17 yaş altı (U17) takımındayken birlikte çalıştım; o dönemde Alcochete akademisinin teknik direktörüydüm. Bildiğiniz gibi, o dönemde Alcochete akademisinde üst düzey yeteneğe sahip bir grup genç oyuncu bulunuyordu. Bunların bazılarını kolayca tanıyabilirsiniz; örneğin şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Tiago Djaló, Rafael Leão'nun U17 takımındaki takım arkadaşlarından biriydi. Ayrıca yolları Merih Demiral ile de kesişmişti; her ikisi de U19 ve B takımlarına yükselmiş ve iki sezon sonra Sporting CP'nin A takımında (o dönem teknik direktör Jorge Jesus'tu, kendisi şu anda Portekiz Milli Takımı'nı yönetiyor) forma şansı bulmuşlardı. O dönemde Sporting CP'de B takımının birinci antrenörü ve teknik direktörüydüm. Aslında Rafael Leão, o süreçte Sporting Akademisi'nde sahip olduğumuz yeteneklerden biri, hatta belki de en iyisiydi."
"ÖZEL YETENEKLERİ VAR"
Portekizli futbolcunun gelişim sürecine değinen Martins, Leao'nun yüksek hızda top hakimiyeti ve teknik kapasitesine vurgu yaptı:
"Büyük bir potansiyele sahipti ve bunu sergiliyordu. Leao, akademi bünyesinde topla birlikte oyunun temposunu yükseltme becerisine sahip, gerçekten özel bir oyuncuydu. Yüksek hızda teknik kapasite ve top hakimiyeti sergilemek, özel bir yeteneği ve en güçlü yönlerinden biridir. O dönemde Rafael Leão, bireysel gelişim sürecinin bir parçası olarak profesyonel bir futbolcu kimliğini etkili bir şekilde inşa ediyor, Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarından geçiyor ve şu anki üst düzey performansının temellerini sergiliyordu. O zamanki performansı büyük bir potansiyel vadediyordu, şimdi ise bu performansı giderek yükselmiş durumda. Rafael, gerçekten de en iyisini hak ediyor. Galatasaray, Leao ve Osimhen ile birlikte kupalar kazanabilir."
"HALA KENDİ POTANSİYELİNİN ALTINDA"
Leao'nun henüz tam kapasitesine ulaşmadığını belirten Luis Martins, oyuncunun dünya futbolundaki özelliklerine dikkat çekti:
"Bugün geldiği nokta çok yüksek bir seviye olsa da, bence hâlen kendi potansiyelinin altında oynuyor. Dünya futbolunda en üst süratte çalım atıp bu kadar yüksek hassasiyetle bitiricilik yapabilen ikinci bir oyuncu görmüyorum."
"DOĞRU SİSTEMDE KULLANILMALI"
Martins, Leao'nun performansındaki dalgalanmaların takım içerisindeki taktiksel tercihlerle bağlantılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Rafael'in en büyük şanssızlığı, onun benzersiz özelliklerini öne çıkaracak kolektif bir takım stratejisine henüz tam anlamıyla yerleştirilememiş olması. Çalıştığı teknik adamlar hâlâ ondan patlayıcı hücum geçişlerine zarar verecek savunma görevleri yapmasını bekliyor. Topu kazandığında sahanın elverişsiz bölgelerinde kalıyor ya da takım arkadaşları onun alan savunması mantığını anlayamıyor. Bir oyuncunun son vuruşta ve skora katkı aşamasında zihinsel ve fiziksel olarak taze kalması gerekir. Leao'dan hücum gücüyle bağdaşmayan savunma sorumlulukları istenmesi onun üretkenliğini kısıtlıyor."
"AKADEMİNİN EN İYİSİYDİ"
Luis Martins, Leao ile birlikte çalıştığı dönemi şu sözlerle anlattı:
"Rafael Leao ile Sporting Clube de Portugal'da, kendisi henüz 17 yaş altı (U17) takımındayken birlikte çalıştım; o dönemde Alcochete akademisinin teknik direktörüydüm. Bildiğiniz gibi, o dönemde Alcochete akademisinde üst düzey yeteneğe sahip bir grup genç oyuncu bulunuyordu. Bunların bazılarını kolayca tanıyabilirsiniz; örneğin şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Tiago Djaló, Rafael Leão'nun U17 takımındaki takım arkadaşlarından biriydi. Ayrıca yolları Merih Demiral ile de kesişmişti; her ikisi de U19 ve B takımlarına yükselmiş ve iki sezon sonra Sporting CP'nin A takımında (o dönem teknik direktör Jorge Jesus'tu, kendisi şu anda Portekiz Milli Takımı'nı yönetiyor) forma şansı bulmuşlardı. O dönemde Sporting CP'de B takımının birinci antrenörü ve teknik direktörüydüm. Aslında Rafael Leão, o süreçte Sporting Akademisi'nde sahip olduğumuz yeteneklerden biri, hatta belki de en iyisiydi."
"ÖZEL YETENEKLERİ VAR"
Portekizli futbolcunun gelişim sürecine değinen Martins, Leao'nun yüksek hızda top hakimiyeti ve teknik kapasitesine vurgu yaptı:
"Büyük bir potansiyele sahipti ve bunu sergiliyordu. Leao, akademi bünyesinde topla birlikte oyunun temposunu yükseltme becerisine sahip, gerçekten özel bir oyuncuydu. Yüksek hızda teknik kapasite ve top hakimiyeti sergilemek, özel bir yeteneği ve en güçlü yönlerinden biridir. O dönemde Rafael Leão, bireysel gelişim sürecinin bir parçası olarak profesyonel bir futbolcu kimliğini etkili bir şekilde inşa ediyor, Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarından geçiyor ve şu anki üst düzey performansının temellerini sergiliyordu. O zamanki performansı büyük bir potansiyel vadediyordu, şimdi ise bu performansı giderek yükselmiş durumda. Rafael, gerçekten de en iyisini hak ediyor. Galatasaray, Leao ve Osimhen ile birlikte kupalar kazanabilir."
"HALA KENDİ POTANSİYELİNİN ALTINDA"
Leao'nun henüz tam kapasitesine ulaşmadığını belirten Luis Martins, oyuncunun dünya futbolundaki özelliklerine dikkat çekti:
"Bugün geldiği nokta çok yüksek bir seviye olsa da, bence hâlen kendi potansiyelinin altında oynuyor. Dünya futbolunda en üst süratte çalım atıp bu kadar yüksek hassasiyetle bitiricilik yapabilen ikinci bir oyuncu görmüyorum."
"DOĞRU SİSTEMDE KULLANILMALI"
Martins, Leao'nun performansındaki dalgalanmaların takım içerisindeki taktiksel tercihlerle bağlantılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Rafael'in en büyük şanssızlığı, onun benzersiz özelliklerini öne çıkaracak kolektif bir takım stratejisine henüz tam anlamıyla yerleştirilememiş olması. Çalıştığı teknik adamlar hâlâ ondan patlayıcı hücum geçişlerine zarar verecek savunma görevleri yapmasını bekliyor. Topu kazandığında sahanın elverişsiz bölgelerinde kalıyor ya da takım arkadaşları onun alan savunması mantığını anlayamıyor. Bir oyuncunun son vuruşta ve skora katkı aşamasında zihinsel ve fiziksel olarak taze kalması gerekir. Leao'dan hücum gücüyle bağdaşmayan savunma sorumlulukları istenmesi onun üretkenliğini kısıtlıyor."