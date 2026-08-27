Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Fabio Miretti için kulübü Juventus ile yaptığı anlaşmayı imzaya döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSTANBUL'A GELİYOR!
İtalyan oyuncu için evrak işlemleri dün tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu bugün saat 15.30'da İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı takıma imza atacak.
Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak. Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İtalyan oyuncu için evrak işlemleri dün tamamlandı. 23 yaşındaki futbolcu bugün saat 15.30'da İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı takıma imza atacak.
Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak. Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.