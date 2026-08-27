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Millilerin son grup sýnavý: Rakip Polonya

A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki beþinci ve son maçýnda 28 Aðustos Cuma günü Polonya ile karþýlaþacak. Gruptan çýkmayý garantileyen milliler, rakibini maðlup etmesi halinde üst tura namaðlup yükselecek.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 10:27
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Millilerin son grup sýnavý: Rakip Polonya
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A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki beþinci ve son karþýlaþmasýnda 28 Aðustos Cuma günü Polonya ile karþý karþýya gelecek. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da baþlayacak.

MÝLLÝLER DÖRTTE DÖRT YAPTI

Gruptaki ilk maçýnda Letonya'yý 3-0 maðlup eden milli takým, ikinci karþýlaþmasýnda Slovenya'yý 3-1 geçti. Ay-yýldýzlýlar, üçüncü maçýnda Macaristan'ý set vermeden yenerken, son olarak Almanya karþýsýndan 3-1'lik galibiyetle ayrýldý.

Gruptan çýkmayý garantileyen A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Polonya'yý da maðlup etmesi halinde üst tura namaðlup yükselecek.

POLONYA LÝDERLÝK ÝÇÝN SAHAYA ÇIKABÝLÝR

Macaristan, Letonya ve Slovenya karþýlaþmalarýndan galibiyetle ayrýlan Polonya, grupta bugün oynayacaðý Almanya maçýný kazanmasý halinde ay-yýldýzlýlarla liderlik mücadelesi verecek.

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