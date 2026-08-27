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Michael Jordan'ın NBC'deki görevine dönmesi beklenmiyor

Michael Jordan'ın, 2025-26 sezonunda özel yorumcu olarak katıldığı NBC Sports'un NBA yayınlarına yeni sezonda devam etmesinin beklenmediği öne sürüldü. Jordan'ın NBC'deki ilk sezonundaki rolü, başlangıçta oluşan beklentilerin aksine oldukça sınırlı kalmıştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Michael Jordan'ın NBC'deki görevine dönmesi beklenmiyor
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NBA efsanesi Michael Jordan'ın televizyon ekranlarındaki kısa süreli dönüşü sona eriyor olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Front Office Sports'un haberine göre Jordan'ın önümüzdeki sezon NBC Sports'un NBA yayın ekibine dönmesi şu aşamada beklenmiyor.

Jordan, NBC'nin NBA yayınlarına yeniden başladığı 2025-26 sezonu öncesinde kanala "özel yorumcu" olarak katılmış ve bu gelişme basketbolseverler arasında büyük heyecan yaratmıştı.

Altı kez NBA şampiyonluğu yaşayan efsane isim, Chicago Bulls'un şampiyonluk yıllarını konu alan 2020 yapımı The Last Dance belgeselinden bu yana NBA hakkında televizyon ekranlarında oldukça nadir konuşmuştu.

Ancak Jordan'ın NBC'deki rolü sezon başlamadan önce oluşan beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. 63 yaşındaki efsane, sezon boyunca düzenli olarak yayınlara katılmak yerine yalnızca deneyimli sunucu Mike Tirico ile tek bir röportaj gerçekleştirdi.

NBC daha sonra bu uzun röportajı farklı bölümlere ayırarak sezonun çeşitli dönemlerinde yayınladı.

Jordan'ın açıklamaları büyük ilgi görmesine rağmen röportaj bölümlerinde NBA'in güncel ve öne çıkan konularına fazla yer verilmemesi de dikkat çekmişti. Jordan'ın NBC ile yaptığı çalışmanın bu nedenle tek sezonluk bir proje olarak kalabileceği belirtiliyor.

Jordan'ın daha sonra kararını değiştirerek NBC'ye dönme ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak Front Office Sports'un kaynaklarına göre mevcut durumda basketbolseverlerin önümüzdeki sezon Jordan'ı NBC'nin NBA yayınlarında görmeyi beklememesi gerekiyor.

NBC ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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