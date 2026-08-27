Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması terleten 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yu satın alma opsiyonlu olmak üzere kiraladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılardan transfer ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 6 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.
"Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 6 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.