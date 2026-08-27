Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers, LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı tercih etmesinin arkasındaki temel nedenin bir şampiyonluk daha kazanma isteği olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vince Carter ve Tracy McGrady'nin Cousins programına konuk olan Myers, James'in kariyerinin bu aşamasında geçmişiyle bağlantılı veya duygusal açıdan daha anlamlı olabilecek seçenekler yerine, şampiyonluk şansını ön planda tuttuğunu belirtti.
Myers, Cleveland Cavaliers'a dönmenin LeBron açısından çok daha kolay ve doğal bir hikâye oluşturabileceğini ifade etti:
"Şimdi 'en iyi kazanma şansı' diyorsunuz. Cleveland'a geri dönse, zaten orada efsane. Ama tek bir nedenle seçim yaptı: Kazanmak. 'Daha önce orada oynadım', 'orada büyüdüm' veya 'arkadaşımla oynamak istiyorum' diye düşünmedi. Mesele, 'Kazanmak istiyorum. O yüzden istediğim yere, bana kazanmak için en iyi şansı veren yere gideceğim' demesiydi."
LeBron'ın kararı, Philadelphia'nın kadrosunu önemli ölçüde değiştirdiği bir yaz döneminin ardından geldi.
76ers, geçtiğimiz normal sezonu 45-37'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlamıştı. Playoffların ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda geçen Philadelphia, ikinci turda daha sonra NBA şampiyonluğuna ulaşacak New York Knicks'e 4-0'la elenmişti.
Knicks, serideki dört karşılaşmayı sırasıyla 39, 6, 14 ve 30 sayı farkla kazanmıştı.
Philadelphia, sezonun ardından Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin etrafındaki kadroyu önemli ölçüde yeniden şekillendirdi. Bu yapılanmanın en dikkat çekici hamlelerinden biri Jaylen Brown'ın takıma katılması oldu.
76ers, Brown'ı Boston Celtics'ten Paul George, geleceğe yönelik iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. Böylece Philadelphia, 2025-26 normal sezonunda yalnızca 37 karşılaşmada forma giyebilen George'un yerine Brown'ı yerleştirmiş oldu.
Embiid, Maxey, Brown ve LeBron'ın bulunduğu yeni kadrosuyla 76ers, geçtiğimiz sezon Doğu lideri Detroit Pistons'ın 15 maç gerisinde kalan takımdan çok daha yüksek beklentilerle yeni sezona girmeye hazırlanıyor.
Myers'a göre LeBron'ın Philadelphia tercihi de eski takımlarından birine dönmek, tanıdık bir ortam seçmek veya kişisel ilişkiler üzerinden verilmiş bir karar değildi.
Tercihin merkezinde tek bir hedef vardı: bir kez daha NBA şampiyonluğu kazanmak.
Myers, Cleveland Cavaliers'a dönmenin LeBron açısından çok daha kolay ve doğal bir hikâye oluşturabileceğini ifade etti:
"Şimdi 'en iyi kazanma şansı' diyorsunuz. Cleveland'a geri dönse, zaten orada efsane. Ama tek bir nedenle seçim yaptı: Kazanmak. 'Daha önce orada oynadım', 'orada büyüdüm' veya 'arkadaşımla oynamak istiyorum' diye düşünmedi. Mesele, 'Kazanmak istiyorum. O yüzden istediğim yere, bana kazanmak için en iyi şansı veren yere gideceğim' demesiydi."
LeBron'ın kararı, Philadelphia'nın kadrosunu önemli ölçüde değiştirdiği bir yaz döneminin ardından geldi.
76ers, geçtiğimiz normal sezonu 45-37'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamlamıştı. Playoffların ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda geçen Philadelphia, ikinci turda daha sonra NBA şampiyonluğuna ulaşacak New York Knicks'e 4-0'la elenmişti.
Knicks, serideki dört karşılaşmayı sırasıyla 39, 6, 14 ve 30 sayı farkla kazanmıştı.
Philadelphia, sezonun ardından Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin etrafındaki kadroyu önemli ölçüde yeniden şekillendirdi. Bu yapılanmanın en dikkat çekici hamlelerinden biri Jaylen Brown'ın takıma katılması oldu.
76ers, Brown'ı Boston Celtics'ten Paul George, geleceğe yönelik iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. Böylece Philadelphia, 2025-26 normal sezonunda yalnızca 37 karşılaşmada forma giyebilen George'un yerine Brown'ı yerleştirmiş oldu.
Embiid, Maxey, Brown ve LeBron'ın bulunduğu yeni kadrosuyla 76ers, geçtiğimiz sezon Doğu lideri Detroit Pistons'ın 15 maç gerisinde kalan takımdan çok daha yüksek beklentilerle yeni sezona girmeye hazırlanıyor.
Myers'a göre LeBron'ın Philadelphia tercihi de eski takımlarından birine dönmek, tanıdık bir ortam seçmek veya kişisel ilişkiler üzerinden verilmiş bir karar değildi.
Tercihin merkezinde tek bir hedef vardı: bir kez daha NBA şampiyonluğu kazanmak.