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Nottingham Forest'tan forvete dev hamle

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea forması giyen Liam Delap'ı transfer etti. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki santrforla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nottingham Forest'tan forvete dev hamle
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea'den Liam Delap'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki İngiliz santrforla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

50 MİLYON STERLİN

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, Liam Delap'ın transferi için Chelsea'ye 50 milyon sterlin (60 milyon euro)  ödeyecek.

KARİYERİNDE DÖRT İNGİLİZ KULÜBÜ

Kariyerinde Hull City, Ipswich Town, Manchester City ve Chelsea formaları giyen Delap, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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