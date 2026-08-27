İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea'den Liam Delap'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki İngiliz santrforla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
50 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, Liam Delap'ın transferi için Chelsea'ye 50 milyon sterlin (60 milyon euro) ödeyecek.
KARİYERİNDE DÖRT İNGİLİZ KULÜBÜ
Kariyerinde Hull City, Ipswich Town, Manchester City ve Chelsea formaları giyen Delap, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
50 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, Liam Delap'ın transferi için Chelsea'ye 50 milyon sterlin (60 milyon euro) ödeyecek.
KARİYERİNDE DÖRT İNGİLİZ KULÜBÜ
Kariyerinde Hull City, Ipswich Town, Manchester City ve Chelsea formaları giyen Delap, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.