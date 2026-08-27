Sivasspor'dan forvete takviye: Clinton Duodu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Ganalı forvet Clinton Duodu'yu transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun bir yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Clinton Duodu'ya Sivasspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Clinton Duodu'ya Sivasspor formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.