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Ernest Poku, Beşiktaş tarihinin 4. Hollandalı futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Poku, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki dördüncü Hollandalı futbolcu oldu. 22 yaşındaki kanat oyuncusu aynı zamanda Beşiktaş'ın 205. yabancı transferi olarak kayıtlara geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ernest Poku, Beşiktaş tarihinin 4. Hollandalı futbolcusu oldu
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezon gerçekleştirdiği 8. transfer olurken kulüp tarihinde de önemli bir istatistiğe ulaştı.

DÖRDÜNCÜ HOLLANDALI FUTBOLCU

Ernest Poku, Beşiktaş formasını giyecek dördüncü Hollandalı oyuncu oldu.

Siyah-beyazlı takımda daha önce Ryan Babel, Jeremain Lens ve Wout Weghorst forma giymişti.

1959'dan bu yana 58 farklı ülkeden 204 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Poku, kulüp tarihinin 205. yabancı oyuncusu oldu.

FUTBOLA HOLLANDA'DA BAŞLADI





28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Gana asıllı Hollandalı futbolcu, futbola SV Robinhood, FC Amsterdam ve AZ Alkmaar altyapılarında başladı.

Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Poku, 2021-2022 sezonu öncesinde AZ Alkmaar A takımıyla antrenmanlara katıldı. Genç futbolcu, 14 Ağustos 2021'de RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez A takım formasını giydi.

AZ Alkmaar'da alt yaş grupları ve A takımda görev yapan Poku, 4 sezonda 79 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti.

GALATASARAY'A KARŞI ÜÇ MAÇTA OYNADI

Poku, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve play-off turunda AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı üç karşılaşmada görev yaptı.

Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezonun başında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Hollandalı oyuncu, Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 45 karşılaşmada forma giyerek 5 gol attı.

BEŞİKTAŞ'IN 8. TRANSFERİ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Poku, siyah-beyazlıların bu sezonki 8. takviyesi oldu.

Beşiktaş, bu sezon üç kanat, iki kaleci, bir sol bek, bir orta saha ve bir santrfor transfer etti. Siyah-beyazlılar sırasıyla Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu kadrosuna kattı.

HOLLANDA ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Alt yaş kategorilerinde Hollanda adına mücadele eden Ernest Poku, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

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