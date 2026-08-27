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Fenerbahçe'den Marcus Rashford harekatý!

Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kalan Fenerbahçe, transferde rotasýný Marcus Rashford'a çevirdi. Sarý-lacivertli yönetici Cihan Kamer'in Ýngiliz yýldýz için görüþmelerde bulunmak üzere Ýngiltere'ye gideceði öne sürüldü.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 13:59
Fotoðraf: Imago
Fenerbahçe'den Marcus Rashford harekatý!
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Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aþamasýna kalan Fenerbahçe, transfer çalýþmalarýnda gaza bastý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sarý-lacivertliler, dünyaca ünlü Ýngiliz yýldýz Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, kura çekiminin ardýndan transfer görüþmelerinde bulunmak üzere Ýngiltere'ye gidecek.

PERFORMANSI

Geride býraktýðýmýz sezonu Barcelona'da kiralýk olarak geçiren Ýngiliz yýldýz, 49 maçta 14 gol 11 asistlik performans sergiledi.



 





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