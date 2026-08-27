Þampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aþamasýna kalan Fenerbahçe, transfer çalýþmalarýnda gaza bastý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sarý-lacivertliler, dünyaca ünlü Ýngiliz yýldýz Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, kura çekiminin ardýndan transfer görüþmelerinde bulunmak üzere Ýngiltere'ye gidecek.
PERFORMANSI
Geride býraktýðýmýz sezonu Barcelona'da kiralýk olarak geçiren Ýngiliz yýldýz, 49 maçta 14 gol 11 asistlik performans sergiledi.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, kura çekiminin ardýndan transfer görüþmelerinde bulunmak üzere Ýngiltere'ye gidecek.
PERFORMANSI
Geride býraktýðýmýz sezonu Barcelona'da kiralýk olarak geçiren Ýngiliz yýldýz, 49 maçta 14 gol 11 asistlik performans sergiledi.