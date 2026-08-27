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Göztepe'nin Galatasaray karşısında galibiyet hasreti

Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, sarı-kırmızılı rakibine karşı oynadığı son 9 lig maçından puan çıkaramadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 14:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin Galatasaray karşısında galibiyet hasreti
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Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak Göztepe, sarı-kırmızılı rakibine karşı son 9 lig maçında puan alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir ekibi, Galatasaray'a karşı son galibiyetini 21 Aralık 2019'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda elde etti. Göztepe, Jarome ve Halil Akbunar'ın golleriyle rakibini mağlup ettikten sonra Galatasaray karşısında puan sevinci yaşayamadı.

KÖTÜ SERİ 2019-2020 SEZONUNDA BAŞLADI

Göztepe, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a İstanbul'da 3-1 mağlup olarak kötü serinin başlangıcını yaptı.

İzmir temsilcisi, 2020-2021 sezonunda oynanan iki karşılaşmayı da 3-1 kaybetti. Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda ise Galatasaray, rakibini İstanbul'da 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda 3-2 mağlup etti.

Göztepe, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray'dan puan alamadı. İki karşılaşma 2-1 ve 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda da İzmir ekibi sahadan 3-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı.

İSTANBUL'DA 53 YILLIK HASRET





Göztepe, Galatasaray'ı İstanbul'da son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 mağlup etti.

İzmir temsilcisi, o tarihten bu yana Galatasaray deplasmanında galibiyet sevinci yaşayamadı.

STOILOV'UN PUAN ALAMADIĞI TEK TAKIM

Göztepe'nin başında üçüncü Süper Lig sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov da Galatasaray karşısında henüz puan alamadı.

Süper Lig'de 21 farklı takıma karşı mücadele eden Stoilov, yalnızca Galatasaray karşısında beraberlik dahi elde edemedi.

SAVUNMADA ÜÇ EKSİK

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de savunmadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Furkan, Sundberg ve Godoi'nin forma giyemeyeceği sarı-kırmızılılarda Stoilov'un savunma üçlüsünde Taha, Bokele ve Miroshi'ye görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sezona iyi başlamasının ardından Stoilov'un Nijeryalı golcüye karşı özel önlemler alacağı da kaydedildi.

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