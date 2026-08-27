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Lyon'da Fofana kararý: Galatasaray pusuda bekliyor!

Fenerbahçe'ye Þampiyonlar Ligi play-off turunda toplamda 3-2 elenen Lyon'da Malick Fofana'nýn satýþý gündeme geldi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 15:29
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Lyon'da Fofana kararý: Galatasaray pusuda bekliyor!
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UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye toplamda 3-2 maðlup olarak elenen Lyon'da transfer hareketliliði yaþanýyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Fransýz ekibinin Þampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmasýnýn ardýndan oyuncu satýþý yapmak zorunda olduðu belirtilirken, ayrýlýðý gündeme gelen isimlerin baþýnda Malick Fofana geliyor.

EN AZ 25 MÝLYON EUROLUK SATIÞ GEREKÝYOR

Fransýz basýnýndan L'Equipe'in haberine göre Lyon, en az 23 milyon euroyu bulacak Þampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kaldý.

Fransýz kulübünün finansal fair-play kurallarýna uymak için en az 25 milyon euroluk oyuncu satýþý gerçekleþtirmesi gerektiði aktarýldý.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kýsa süre kala, çok sayýda talibi bulunan Malick Fofana'nýn elden çýkarýlmaya en yakýn isimlerden biri olduðu belirtildi.

GALATASARAY DA TALÝPLER ARASINDA



Galatasaray


Fenerbahçe karþýsýnda oynadýðý iki maçta da performansýyla dikkat çeken 21 yaþýndaki kanat oyuncusuyla Galatasaray'ýn da ilgilendiði ifade edildi.

Sarý-kýrmýzýlýlarýn Fofana'yý fýrsat transferi olarak deðerlendirdiði ve oyuncunun durumunu takip ettiði aktarýldý.

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa deðerine sahip Malick Fofana ile Galatasaray'ýn yaný sýra Roma, Inter, Atalanta, RB Leipzig ve Tottenham'ýn da ilgilendiði belirtildi.

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