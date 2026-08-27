27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
20:00
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
21:30
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
20:00
27 Ağustos
AGF-Benfica
21:00
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
21:30
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
19:00
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
19:00
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
20:00
27 Ağustos
Ajax-Sion
21:00
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
21:30
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
21:30
27 Ağustos
Hibernian-Gent
22:00
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
21:30
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
21:30
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
22:00

1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 AĞUSTOS CUMA

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Alperen Çopur

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: Doğukan Yıldırım

21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kargın

21.30 Muğlaspor-Boluspor: Burak Kamalak

29 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.30 Mardin 1969-Vanspor FK: Alpaslan Şen

30 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Pakkan

21.30 Manisa FK-Bodrum FK: Asen Albayrak

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