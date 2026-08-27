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19:00
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19:45
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
20:00
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Ajax-Sion
21:00
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
21:30
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
21:30
27 Ağustos
Hibernian-Gent
22:00
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
21:30
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
21:30
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
22:00

İşte Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler!

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler!
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

28 Ağustos Cuma:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

21.30 Galatasaray-Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK: Çağdaş Altay

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