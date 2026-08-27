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Türkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 16:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekimi yapıldı
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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekiminin ardından 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

40 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 ekip mücadele edecek.

Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak. Kurada küçük numaraları çeken takımlar müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Maçlarını kazanan 20 takım, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

MURAT ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden 20 takımımızın da yer alacağı 1'inci eleme turu ile kupa heyecanını başlatıyoruz. Bu yıl 65'inci kez düzenleyeceğimiz Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Kura çekiminin kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Açılış konuşmasının ardından TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu teknik bilgilendirmede bulundu ve sonrasında kura çekimine geçildi.

TFF YÖNETİCİLERİ DE TÖRENDE YER ALDI

Kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

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