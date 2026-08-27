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Beşiktaş için İstanbul'da: Fabio Miretti

Transferde arka arkaya hamleler yapan Beşiktaş'ın yeni İtalyan yıldızı Fabio Miretti, İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 16:12 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 16:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için İstanbul'da: Fabio Miretti
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İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, saat 16.10 sularında İstanbul'a geldi.



Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.





"HOCAMIZ BURAYA GELMEMİ İSTEDİ"

Transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Miretti, "Hocamız buraya gelmemi istedi. Tüm kulüp, benim burada olmamı istedi. Kulübün başarılı olması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon formalarını da değerlendiren İtalyan futbolcu, "Geçmişten çok aşina olduğum ve sürekli giydiğim renkler. Formayı çok beğendim." dedi.

Miretti son olarak, "Buraya gelmemde Vincenzo Italiano'nun etkisi gerçekten büyük." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 2 milyon Euro kiralama ücreti çıkacak. Sözleşmede ayrıca 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş sezon sonunda opsiyonu kullanırsa 4 yıllık kontrat devreye girecek.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



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