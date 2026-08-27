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Fenerbahçe yurda döndü!

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna yükselen Fenerbahçe yurda döndü.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 16:53
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Fenerbahçe yurda döndü!
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UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Fransýz ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aþamasýna yükselen Fenerbahçe yurda döndü. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Lyon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimaný'na gelen sarý-lacivertli kafile, yoðun güvenlik önlemleri altýnda takým otobüsüne geçti.



Havalimanýnda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcularla fotoðraf çektirirken takýmý tebrik etti.

Sarý-lacivertli kulübün baþkaný Aziz Yýldýrým ve yöneticilerin de yer aldýðý kafile, Samandýra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.





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