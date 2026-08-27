UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Fransýz ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aþamasýna yükselen Fenerbahçe yurda döndü. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Lyon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimaný'na gelen sarý-lacivertli kafile, yoðun güvenlik önlemleri altýnda takým otobüsüne geçti.
Havalimanýnda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcularla fotoðraf çektirirken takýmý tebrik etti.
Sarý-lacivertli kulübün baþkaný Aziz Yýldýrým ve yöneticilerin de yer aldýðý kafile, Samandýra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.
Havalimanýnda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcularla fotoðraf çektirirken takýmý tebrik etti.
Sarý-lacivertli kulübün baþkaný Aziz Yýldýrým ve yöneticilerin de yer aldýðý kafile, Samandýra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.