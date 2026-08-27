Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olması beklenen ve transfer için İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin süreci çıkmaza girdi!
EK TESTLERDEN GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma, ilk muayenelerin ardından Hollandalı savunma oyuncusunun sonuçlarını yeterli bulmadı ve Jayden Oosterwolde'yi ek testlerden geçirdi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde'nin durumu, Fenerbahçe'nin öngördüğünden daha farklı ve 25 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönmesi aralık veya ocak ayını dahi bulabilir.
VAZGEÇMEDİLER AMA...
Roma, bu gelişmeye rağmen Jayden Oosterwolde transferinden vazgeçmedi.
İtalyan ekibi, Jayden Oosterwolde'nin ek sonuçlarının ardından Fenerbahçe ile görüştü ve transfer şartlarının değiştirilmesini istiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yeni gelişmelerin ardından Jayden Oosterwolde'yi bedelsiz kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin yeni düşüncesinin, transfer bedeli ve zorunlu satın alma şartı için gerekli maç sayısı arasındaki mekanizmada da değişiklikler içerdiği belirtildi.
KARAR FENERBAHÇE'DE
Roma'nın bu düşüncesinin ardından Jayden Oosterwolde ile ilgili transfer kararının artık tamamen Fenerbahçe'de olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
EK TESTLERDEN GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma, ilk muayenelerin ardından Hollandalı savunma oyuncusunun sonuçlarını yeterli bulmadı ve Jayden Oosterwolde'yi ek testlerden geçirdi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde'nin durumu, Fenerbahçe'nin öngördüğünden daha farklı ve 25 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönmesi aralık veya ocak ayını dahi bulabilir.
VAZGEÇMEDİLER AMA...
Roma, bu gelişmeye rağmen Jayden Oosterwolde transferinden vazgeçmedi.
İtalyan ekibi, Jayden Oosterwolde'nin ek sonuçlarının ardından Fenerbahçe ile görüştü ve transfer şartlarının değiştirilmesini istiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yeni gelişmelerin ardından Jayden Oosterwolde'yi bedelsiz kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin yeni düşüncesinin, transfer bedeli ve zorunlu satın alma şartı için gerekli maç sayısı arasındaki mekanizmada da değişiklikler içerdiği belirtildi.
KARAR FENERBAHÇE'DE
Roma'nın bu düşüncesinin ardından Jayden Oosterwolde ile ilgili transfer kararının artık tamamen Fenerbahçe'de olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.