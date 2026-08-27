Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Amira Ould Braham'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Cezayir doğumlu orta saha oyuncusu Amira Ould Braham'ı kadrosuna kattı. Amira Ould Braham'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
Braham, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da forma giymişti.
"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Cezayir doğumlu orta saha oyuncusu Amira Ould Braham'ı kadrosuna kattı. Amira Ould Braham'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
Braham, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da forma giymişti.