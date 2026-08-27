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Fenerbahçe için geliyor: Kojo Peprah Oppong

Fenerbahçe'nin Nice ile anlaşma sağladığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'un 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sularında İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 17:06 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için geliyor: Kojo Peprah Oppong
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını Kojo Peprah Oppong ile güçlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nice ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin yeni transferi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kojo Peprah Oppong, 28 Ağustos Cuma günü (yarın) saat 14.30'da İstanbul'da olacak. Ganalı stoper, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine 10 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN YAZ 2,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Nice, Kojo Peprah Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç stoper, geçtiğimiz cumartesi Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.







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