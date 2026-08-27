Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını Kojo Peprah Oppong ile güçlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nice ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin yeni transferi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kojo Peprah Oppong, 28 Ağustos Cuma günü (yarın) saat 14.30'da İstanbul'da olacak. Ganalı stoper, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine 10 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek.
GEÇEN YAZ 2,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Nice, Kojo Peprah Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç stoper, geçtiğimiz cumartesi Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kojo Peprah Oppong, 28 Ağustos Cuma günü (yarın) saat 14.30'da İstanbul'da olacak. Ganalı stoper, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine 10 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek.
GEÇEN YAZ 2,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Nice, Kojo Peprah Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç stoper, geçtiğimiz cumartesi Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.