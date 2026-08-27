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Omar Marmoush'tan 70 milyon euro'luk transfer

Tottenham, Manchester City'den Omar Marmoush'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Tottenham, Mısırlı yıldız için toplamda 70 milyon euro ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Omar Marmoush'tan 70 milyon euro'luk transfer
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tottenham, Manchester City'den Omar Marmoush'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

İngiliz ekibi, Marmoush için bonuslar dahil 70 milyon euro ödeyecek.

Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.



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