Omar Marmoush'tan 70 milyon euro'luk transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham, Manchester City'den Omar Marmoush'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
İngiliz ekibi, Marmoush için bonuslar dahil 70 milyon euro ödeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
İngiliz ekibi, Marmoush için bonuslar dahil 70 milyon euro ödeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.