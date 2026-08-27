Haber Tarihi: 27 Ağustos 2026 17:04 -
Güncelleme Tarihi:
27 Ağustos 2026 17:04
TÜVTÜRK Muayene açık mı? 30 Ağustos 2023
TÜVTÜRK Muayene açık mı? Sorusunun yanıtı, yaklaşan Zafer Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediyor. Peki, TÜVTÜRK Muayene açık mı?
Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?
TÜVTÜRK MUAYENE AÇIK MI? 30 AĞUSTOS 2023
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
TÜVTÜRK, hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda ise hizmet vermemektedir. 29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.
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