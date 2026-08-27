TÜVTÜRK Muayene açık mı? 30 Ağustos 2023

Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.TÜVTÜRK, hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda ise hizmet vermemektedir.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.