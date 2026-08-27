Chelsea, Ahanor transferini bitiriyor!

Chelsea, genç savunmacı Honest Ahanor'un transferi için Atalanta ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için taraflar yaklaşık 46 milyon euroluk paket üzerinde anlaşma sağladı. Evrakların hazırlanmasının ardından Ahanor'un seyahat izninin çıkması bekleniyor.
Sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen Ahanor, Atalanta formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maçta görev aldı. Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen Ahanor, Atalanta formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maçta görev aldı. Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.