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Recep Uçar: "Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep deplasmanında iyi bir sonuç alarak Samsunspor mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Uçar, santrfor transferi için görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiğini de açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 16:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Recep Uçar: 'Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz'
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Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz. Bunu, ilk hafta aldığımız ilk deplasman galibiyetinin tesadüf olmadığını da göstermek istiyoruz. Dolayısıyla geçen hafta üzdüğümüz seyircimizi bu hafta mutlu edeceğiz inşallah, etmek istiyoruz" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep maçı hazırlıklarını teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sürdürdü. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Uçar, sözlerine 2 gün önce denizde boğularak hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Uçar, "Futbol konuşmadan önce, bilginiz dahilinde iki tane evladımızı, maalesef çok üzüntü verici haberini aldık. İki gün önce meydana gelen olayda iki tane yavrumuzu kaybettik. Mekanları cennet olsun. Ben ailelerine, en başta tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, yakınlarına sabır versin" diye konuştu.

'ÜZGÜNÜZ AMA O DOSYAYI KAPATTIK'

Samsunspor mağlubiyetinden üzüntü duyduklarını söyleyen Uçar, "Aslında iyi başladığımız bir lig, Konya deplasman galibiyeti ile başladığımız bir süreçte geçen hafta kendi seyircimiz önünde kazanarak devam etmek istiyorduk. Geçen sene şubat ayından beri de evimizde maç kaybetmemiştik aslında baktığımızda. Ama maalesef her ne kadar oyunumuz kötü olmasa da arzu etmediğimiz bir sonuçla kapattık geçen haftayı. Çok güzel de bir ambiyans oluşturmuştu seyircilerimiz. İç sahada uzun zaman sonrasında belki oluşturulabilecek en iyi ambiyanstı. Onları evlerine mutlu göndermek istiyorduk ama maalesef başaramadık, ondan dolayı üzgünüz. Ama o dosyayı kapattık" dedi.

'SEYİRCİMİZİ BU HAFTA MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Gaziantep maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Şimdi hafta sonu Gaziantep'e gidiyoruz. Yarın son antrenmanımızı yapıp yola çıkacağız. Ligin her maçı birbirinden zor. Oynanan maçlarda görüyorsunuz; çok favori olan takımlar kaybedebiliyor, çok büyük bütçeli takımlar. Şimdi Gaziantep takımı ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Evlerindeki puan ortalaması yüksek, evlerinde iyi sonuçlar alabilen, taraftarın önünde iyi oynayan bir ekip. Zor bir maç olacak orası kesin ama biz de Rizespor olarak gelişmekte olan bir oyunumuz var. Genel olarak oyun anlamında ben gelişimleri gözlemleyebiliyorum. Zor bir maç olsa da biz oraya öncelikli olarak kendi oyunumuzu oynamaya, iyi bir netice alıp geçen hafta mutsuz ettiğimiz seyircimizi bu hafta mutlu etmek istiyoruz. Ligde bu sene gerçekten Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz. Bunu, ilk hafta aldığımız ilk deplasman galibiyetinin tesadüf olmadığını da göstermek istiyoruz. Dolayısıyla geçen hafta üzdüğümüz seyircimizi bu hafta mutlu edeceğiz inşallah, etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'



Rizespor


Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren teknik direktör Recep Uçar, "Yeni katılan arkadaşlar olacak. Hücum bölgesinde alternatiflerimiz daha azdı geçen hafta itibarıyla. Şimdi bu hafta içinde bir tane kanat oyuncumuz, kanat forvet diyebilirim, dahil oldu; Romen oyuncumuz. Santrfor noktasında da görüşmeler devam ediyor her ne kadar sonlanmasa da ama belirli bir aşamalara geldi. İnşallah o da aramıza katıldıktan sonra hücum anlamında opsiyonlarımız biraz daha artacak" dedi.

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