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Rafael Leao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Milan forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Record, Portekizli futbolcunun tercihinin Aston Villa olduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 18:16 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 18:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Milan forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, Aston Villa'yı tercih etti.

Aston Villa, Rafael Leao için Milan'a 8 milyon euro kiralama teklifi sundu. Bu teklifin içinde zorunlu satın alma maddesi de olduğu ve Rafael Leao'nun transferinin İngiliz ekibine toplam maliyetinin 50 milyon euro'ya yaklaşacağı belirtildi.

İngiliz ekibinin, Rafael Leao'ya sunduğu teklifin de senelik 6.5 milyon euro olduğu ve bu rakamın daha da yükseltilebileceği kaydedildi.

"GALATASARAY HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU"

Record'da yer alan haberde, "Galatasaray, Leao'yu transfer etmek için her şeyi ortaya koymuş durumda; Milan'a 45 milyon euro, Portekizli oyuncuya ise sezon başına 12 milyon euro teklif etti. Ancak dün gece Aston Villa'nın yaptığı teklif, Leao'yu ikna etti." ifadeleri yer aldı.

ROMANO'DAN  LEAO İÇİN "BEKLEYELİM" YORUMU

Öte yandan Fabrizio Romano ise "Galatasaray, Milan ile 45 Milyon euro artı ek ödemeler üzerinden anlaşma yaptıktan sonra Rafael Leao'nun kararını bekliyor. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Leao'yu ikna etmeye çalışıyor. Rafael Leao'nun yapacağı tercihin ne olacağını göreceğiz. Takipte kalalım." ifadelerini kullandı. 



Galatasaray


OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Rafael Leao transferiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Birçok oyuncu var burada. En kısa zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekeni yapacak." diye konuştu.

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