Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu dördüncü maçýnda Polonya, Almanya'yý 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Bu sonuçla Polonya, grupta 4'te 4 yaptý. Almanya ise 3. maðlubiyetini yaþadý.
Polonya, organizasyonda yarýn Türkiye ile karþýlaþacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sýrbistan)
Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)
Setler: 25-19, 25-23, 26-24
Süre: 95 dakika (31, 33, 31)
Polonya, organizasyonda yarýn Türkiye ile karþýlaþacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sýrbistan)
Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)
Setler: 25-19, 25-23, 26-24
Süre: 95 dakika (31, 33, 31)