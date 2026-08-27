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Polonya, Almanya'yý set vermeden geçti!

Polonya, Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nda Almanya'yý 3-0 maðlup ederek grupta 4'te 4 yaptý. Polonya, yarýn Türkiye ile karþýlaþacak.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 18:40
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Polonya, Almanya'yý set vermeden geçti!
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 Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu dördüncü maçýnda Polonya, Almanya'yý 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Bu sonuçla Polonya, grupta 4'te 4 yaptý. Almanya ise 3. maðlubiyetini yaþadý.

Polonya, organizasyonda yarýn Türkiye ile karþýlaþacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Predrag Balandzic (Sýrbistan)

Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Czyrnianska, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Orthmann, Strubbe, Jatzko)

Setler: 25-19, 25-23, 26-24

Süre: 95 dakika (31, 33, 31)

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