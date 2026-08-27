Haber Tarihi: 27 Aðustos 2026 18:04 - Güncelleme Tarihi: 27 Aðustos 2026 18:04

ÝZLE UEFA Þampiyonlar Ligi canlý kura çekimi linki

UEFA Þampiyonlar Ligi kura çekimi izle | UEFA Þampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Þampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Þampiyonlar Ligi kura çekimi canlý yayýn izleme detaylarý

ÝZLE UEFA Þampiyonlar Ligi canlý kura çekimi linki
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UEFA Þampiyonlar Ligi kura çekimi canlý izle! UEFA Þampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor'dan canlý yayýnlanmaktadýr. Kura çekimini bu linke týklayarak TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.  Ýþte kura çekiminden son dakika geliþmeleri...
UEFA ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ KURA ÇEKÝMÝ CANLI, TIKLA


ÞAMPYÝONLAR LÝGÝ'NDE ÝKÝ TÜRK TAKIMI

Þampiyonlar Ligi'nde iki Türk takýmý 18 yýl aradan sonra mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte sarý-lacivertliler ile birlikte doðrudan turnuvaya katýlan Galatasaray, bu yýl Þampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Þampiyonlar Ligi'nde daha önce 2007-2008 sezonunda Beþiktaþ ve Fenerbahçe, birlikte mücadele etmiþlerdir.

SON 16'DA KARÞILAÞABÝLÝRLER

Þampiyonlar Ligi'ne katýlan Fenerbahçe ve Galatasaray, lig aþamasýnda karþýlaþamayacak. Ýki takým, Devler Ligi'nde alacaklarý sonuçlar ve sýralamaya göre son 16 turunda karþýlaþabilir.


ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ KURA ÇEKÝMÝ NE ZAMAN?

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri perþembe günü belli olacak.

Avrupa'nýn bir numaralý futbol organizasyonunun lig aþamasý kuralarý, Monako'da TSÝ 19.00'da çekilecek.

Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, her torbadan 2'þer takýmla eþleþecek.

UEFA Þampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki Metropolitano Stadý'nda oynanacak.

DEVLER LÝGÝ'NDE TORBALAR



MAÇ TAKVÝMÝ

Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasým

5. Hafta: 24/25 Kasým

6. Hafta: 8/9 Aralýk

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)



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