UEFA Þampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor'dan canlý yayýnlanmaktadýr.Ýþte kura çekiminden son dakika geliþmeleri...Þampiyonlar Ligi'nde iki Türk takýmý 18 yýl aradan sonra mücadele edecek.Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte sarý-lacivertliler ile birlikte doðrudan turnuvaya katýlan Galatasaray, bu yýl Þampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.Þampiyonlar Ligi'nde daha önce 2007-2008 sezonunda Beþiktaþ ve Fenerbahçe, birlikte mücadele etmiþlerdir.Þampiyonlar Ligi'ne katýlan Fenerbahçe ve Galatasaray, lig aþamasýnda karþýlaþamayacak. Ýki takým, Devler Ligi'nde alacaklarý sonuçlar ve sýralamaya göre son 16 turunda karþýlaþabilir.UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri perþembe günü belli olacak.Avrupa'nýn bir numaralý futbol organizasyonunun lig aþamasý kuralarý, Monako'da TSÝ 19.00'da çekilecek.Katýlan 36 takým, katsayý sýralamalarýna göre dört torbaya ayrýlacak ve her takým için 8 rakip belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, her torbadan 2'þer takýmla eþleþecek.UEFA Þampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'deki Metropolitano Stadý'nda oynanacak.1. Hafta: 8/10 Eylül2. Hafta: 13/14 Ekim3. Hafta: 20/21 Ekim4. Hafta: 3/4 Kasým5. Hafta: 24/25 Kasým6. Hafta: 8/9 Aralýk7. Hafta: 19/20 Ocak 20278. Hafta: 27 Ocak 2027Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)