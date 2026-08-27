Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, Nice'in 22 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamed-Ali Cho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano, daha önce transferin 13 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Cho, Hull City'nin yeni oyuncusu oldu.
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 37 maçta 5 gol ve 4 asist kaydeden Fransız futbolcu, yeni takımında Premier Lig'de mücadele edecek.
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 37 maçta 5 gol ve 4 asist kaydeden Fransız futbolcu, yeni takımında Premier Lig'de mücadele edecek.