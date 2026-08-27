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Real Madrid'de orta saha adayı Manu Kone

Real Madrid, Roma forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Manu Kone'yi yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de orta saha adayı Manu Kone
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Roma forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Manu Kone, Real Madrid'in transfer listesine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, 25 yaşındaki futbolcuyu önemli bir potansiyel olarak görüyor ve yakından takip ediyor.

Real Madrid'de Juni Calafat önderliğindeki scout ekibinin, Kone'yi stadyumlarda canlı olarak takip ettiği belirtildi.

60 MİLYON EURO

Manu Kone'nin, Roma ile sözleşmesinde 60 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

REAL'DE AYRILIK GEREKİYOR

Real Madrid'in Kone'yi yakından takip etmesine rağmen İspanyol devinde bu transfer için orta sahadan ayrılık yaşanması gerektiği belirtildi. Real Madrid'in orta saha oyuncuları Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga için daha önce Premier Lig ekipleri gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Roma'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Manu Kone, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun, kulübü Roma ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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