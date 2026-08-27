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27 Ağustos
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Cengiz Ünder, Çorum'a gidiyor!

Fenerbahçe ve Çorum FK, Cengiz Ünder transferi için anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, cuma günü Çorum FK için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder, Çorum'a gidiyor!
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 29 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Çorum FK, Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan deneyimli oyuncunun maaşını karşılamayı kabul etti ve anlaşma sağlandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Cengiz Ünder, Çorum FK için cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, siyah-beyazlılarda 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

 





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