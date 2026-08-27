Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 29 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Çorum FK, Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan deneyimli oyuncunun maaşını karşılamayı kabul etti ve anlaşma sağlandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Cengiz Ünder, Çorum FK için cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, siyah-beyazlılarda 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Çorum FK, Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan deneyimli oyuncunun maaşını karşılamayı kabul etti ve anlaşma sağlandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Cengiz Ünder, Çorum FK için cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, siyah-beyazlılarda 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.