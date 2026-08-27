A Milli Erkek Voleybol Takýmý oyuncularýndan Bedirhan Bülbül, sað omzundaki sakatlýk nedeniyle Avrupa Þampiyonasý kadrosundan çýkarýldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonundan Bedirhan Bülbül'ün saðlýk durumu hakkýnda yapýlan bilgilendirmede þu ifadelere yer verildi:
"A Milli Erkek Voleybol Takýmý sporcumuz Bedirhan Bülbül'ün mevcut sað omuz aðrýsý ve þikayetleri nedeniyle yapýlan güncel klinik deðerlendirme ve görüntüleme sonucunda, omuz eklemini ilgilendiren kas gruplarýnda kýsmi hasar ve omuz ekleminde sýkýþma bulgularý tespit edilmiþtir. Mevcut bulgular doðrultusunda sporcumuzun tedavisine saðlýk ekibimiz tarafýndan baþlanmýþ olup, iyileþme sürecinin yaklaþýk 6 hafta sürmesi öngörülmektedir. Bu doðrultuda, tedavi ve rehabilitasyon süreci göz önünde bulundurularak Bedirhan Bülbül'ün Avrupa Þampiyonasý kadrosundan çýkarýlmasý uygun görülmüþtür."
"A Milli Erkek Voleybol Takýmý sporcumuz Bedirhan Bülbül'ün mevcut sað omuz aðrýsý ve þikayetleri nedeniyle yapýlan güncel klinik deðerlendirme ve görüntüleme sonucunda, omuz eklemini ilgilendiren kas gruplarýnda kýsmi hasar ve omuz ekleminde sýkýþma bulgularý tespit edilmiþtir. Mevcut bulgular doðrultusunda sporcumuzun tedavisine saðlýk ekibimiz tarafýndan baþlanmýþ olup, iyileþme sürecinin yaklaþýk 6 hafta sürmesi öngörülmektedir. Bu doðrultuda, tedavi ve rehabilitasyon süreci göz önünde bulundurularak Bedirhan Bülbül'ün Avrupa Þampiyonasý kadrosundan çýkarýlmasý uygun görülmüþtür."