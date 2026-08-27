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Ýþte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'nde rakipleri

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Ýþte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karþýlaþacaðý takýmlar...

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 20:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoðraf: AA
Ýþte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'nde rakipleri
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UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri için kura çekimi gerçekleþtirildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla GALATASARAY: Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D),  Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D)

FENERBAHÇE: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shaktar Donetsk (D), Villarreal, Slavia Prag, LASK (D)

*Fenerbahçe, Arda Turan'ýn takýmý Shakhtar Donetsk ile Londra'da karþý karþýya gelecek.








1. TORBA

PSG: Barcelona, Manchester City (D), Roma, Aston Villa (D) Galatasaray, Villarreal (D), Bratislava, Como (D)

Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid (D), Real Betis, Manchester Untied (D), Bodo/Glimt , Lille (D), Slavia Prag, Viking (DP)

Real Madrid: Inter, Arsenal (D), PSV, Roma (D), Leipzig, Shakhtar Donetks (D), LASK Linz, AEK (D)





Liverpool: Atletico Madrid, Inter (D), Porto, Club Brugge (D) Villarreal, Fenerbahçe (D), Lens, LASK (D)

Inter: Liverpool, Real Madrid (D) Club Brugge, Dortmund, (D), Shakhtar Donetsk, Feyenoord (D) Stuttgart, Bratislava (D)

Manchester City: PSG, Barcelona (D), Sporting, Porto (D) Napoli, Leipzig (D) AEK, Lens (D)

Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, (D) Dortmund, Real Betis (D) Lille, Napoli (D), Sabah, Slavia Prag (D)

Barcelona: Manchester City, PSG (D) Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Galatasaray (D) Como, Sabah (D)

Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool (D) Manchester Untied, PSV (D), Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart (D)



2. TORBA

Borussia Dortmund: Inter, Arsenal (D), Real Betis, Aston Villa (D), Villarreal, Bodo/Glimt(D), AEK, Sabah (D)

Roma: Real Madrid, PSG (D), Sporting, Manchester United (D), Lille, Fenerbahçe (D), Bratislava, AEK

Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens

Aston Villa: PSG, Barcelona (D), Dortmund, Club Brugge (D), Fenerbahçe, Galatasaray (D), Viking, Slavia Prag (D)

Porto: Manchester City, Liverpool (D), PSV, Real Betis (D), Napoli, Feyenoord (D), Slavia Prag, LASK Linz (D)

Manchester United:  Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como

Club Brugge: Liverpool, Inter (D), Aston Villa, PSV (D), Bodo/Glimt, Napoli (D), Lens, Stuttgart (D)

Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava

PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.



3. TORBA

Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking.

Lille: Bayern Münih, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava, Stuttgart

Bodo/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz Lens.

Napoli: Arsenal, Man City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah

Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como

Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava

Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava

4. TORBA

RC Lens: Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag

Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah.

Slovan Bratislava: Inter, Paris, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK Linz.

Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava.

AEK Atina: Real Madrid, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz, Como

LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Bratislava, AEK Atina

Como: Paris, Barcelona, Man United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, Lens

Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart

Sabah: Barcelona, Arsenal, Dortmund, Man United, Napoli, Villarreal, Sparta Prag, Viking.



MAÇ TAKVÝMÝ

Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasým

5. Hafta: 24/25 Kasým

6. Hafta: 8/9 Aralýk

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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