UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aþamasý eþleþmeleri için kura çekimi gerçekleþtirildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE GALATASARAY: Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D)
FENERBAHÇE: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shaktar Donetsk (D), Villarreal, Slavia Prag, LASK (D)
*Fenerbahçe, Arda Turan'ýn takýmý Shakhtar Donetsk ile Londra'da karþý karþýya gelecek.
1. TORBA
PSG: Barcelona, Manchester City (D), Roma, Aston Villa (D) Galatasaray, Villarreal (D), Bratislava, Como (D)
Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid (D), Real Betis, Manchester Untied (D), Bodo/Glimt , Lille (D), Slavia Prag, Viking (DP)
Real Madrid: Inter, Arsenal (D), PSV, Roma (D), Leipzig, Shakhtar Donetks (D), LASK Linz, AEK (D)
Liverpool: Atletico Madrid, Inter (D), Porto, Club Brugge (D) Villarreal, Fenerbahçe (D), Lens, LASK (D)
Inter: Liverpool, Real Madrid (D) Club Brugge, Dortmund, (D), Shakhtar Donetsk, Feyenoord (D) Stuttgart, Bratislava (D)
Manchester City: PSG, Barcelona (D), Sporting, Porto (D) Napoli, Leipzig (D) AEK, Lens (D)
Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, (D) Dortmund, Real Betis (D) Lille, Napoli (D), Sabah, Slavia Prag (D)
Barcelona: Manchester City, PSG (D) Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Galatasaray (D) Como, Sabah (D)
Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool (D) Manchester Untied, PSV (D), Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart (D)
2. TORBA
Borussia Dortmund: Inter, Arsenal (D), Real Betis, Aston Villa (D), Villarreal, Bodo/Glimt(D), AEK, Sabah (D)
Roma: Real Madrid, PSG (D), Sporting, Manchester United (D), Lille, Fenerbahçe (D), Bratislava, AEK
Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens
Aston Villa: PSG, Barcelona (D), Dortmund, Club Brugge (D), Fenerbahçe, Galatasaray (D), Viking, Slavia Prag (D)
Porto: Manchester City, Liverpool (D), PSV, Real Betis (D), Napoli, Feyenoord (D), Slavia Prag, LASK Linz (D)
Manchester United: Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como
Club Brugge: Liverpool, Inter (D), Aston Villa, PSV (D), Bodo/Glimt, Napoli (D), Lens, Stuttgart (D)
Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava
PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.
3. TORBA
Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking.
Lille: Bayern Münih, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava, Stuttgart
Bodo/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz Lens.
Napoli: Arsenal, Man City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah
Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como
Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava
Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava
4. TORBA
RC Lens: Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag
Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah.
Slovan Bratislava: Inter, Paris, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK Linz.
Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava.
AEK Atina: Real Madrid, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz, Como
LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Bratislava, AEK Atina
Como: Paris, Barcelona, Man United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, Lens
Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart
Sabah: Barcelona, Arsenal, Dortmund, Man United, Napoli, Villarreal, Sparta Prag, Viking.
MAÇ TAKVÝMÝ
Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasým
5. Hafta: 24/25 Kasým
6. Hafta: 8/9 Aralýk
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)
FENERBAHÇE: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shaktar Donetsk (D), Villarreal, Slavia Prag, LASK (D)
*Fenerbahçe, Arda Turan'ýn takýmý Shakhtar Donetsk ile Londra'da karþý karþýya gelecek.
1. TORBA
PSG: Barcelona, Manchester City (D), Roma, Aston Villa (D) Galatasaray, Villarreal (D), Bratislava, Como (D)
Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid (D), Real Betis, Manchester Untied (D), Bodo/Glimt , Lille (D), Slavia Prag, Viking (DP)
Real Madrid: Inter, Arsenal (D), PSV, Roma (D), Leipzig, Shakhtar Donetks (D), LASK Linz, AEK (D)
Liverpool: Atletico Madrid, Inter (D), Porto, Club Brugge (D) Villarreal, Fenerbahçe (D), Lens, LASK (D)
Inter: Liverpool, Real Madrid (D) Club Brugge, Dortmund, (D), Shakhtar Donetsk, Feyenoord (D) Stuttgart, Bratislava (D)
Manchester City: PSG, Barcelona (D), Sporting, Porto (D) Napoli, Leipzig (D) AEK, Lens (D)
Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, (D) Dortmund, Real Betis (D) Lille, Napoli (D), Sabah, Slavia Prag (D)
Barcelona: Manchester City, PSG (D) Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Galatasaray (D) Como, Sabah (D)
Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool (D) Manchester Untied, PSV (D), Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart (D)
2. TORBA
Borussia Dortmund: Inter, Arsenal (D), Real Betis, Aston Villa (D), Villarreal, Bodo/Glimt(D), AEK, Sabah (D)
Roma: Real Madrid, PSG (D), Sporting, Manchester United (D), Lille, Fenerbahçe (D), Bratislava, AEK
Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens
Aston Villa: PSG, Barcelona (D), Dortmund, Club Brugge (D), Fenerbahçe, Galatasaray (D), Viking, Slavia Prag (D)
Porto: Manchester City, Liverpool (D), PSV, Real Betis (D), Napoli, Feyenoord (D), Slavia Prag, LASK Linz (D)
Manchester United: Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como
Club Brugge: Liverpool, Inter (D), Aston Villa, PSV (D), Bodo/Glimt, Napoli (D), Lens, Stuttgart (D)
Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava
PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.
3. TORBA
Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking.
Lille: Bayern Münih, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava, Stuttgart
Bodo/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz Lens.
Napoli: Arsenal, Man City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah
Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como
Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava
Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava
4. TORBA
RC Lens: Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag
Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah.
Slovan Bratislava: Inter, Paris, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK Linz.
Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava.
AEK Atina: Real Madrid, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz, Como
LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Bratislava, AEK Atina
Como: Paris, Barcelona, Man United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, Lens
Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart
Sabah: Barcelona, Arsenal, Dortmund, Man United, Napoli, Villarreal, Sparta Prag, Viking.
MAÇ TAKVÝMÝ
Þampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise þu þekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasým
5. Hafta: 24/25 Kasým
6. Hafta: 8/9 Aralýk
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Þubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarý finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)