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1-4UZS
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AS Monaco-Gornik Zabrze
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Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
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Ajax-Sion
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Austria Wien-Braga
0-022'
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Brighton-Tromsoe
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Hibernian-Gent
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Ferencvaros - Trabzonspor: 11'ler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 20:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ferencvaros - Trabzonspor: 11'ler
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Cenk, Cabral, Malinovsky, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.



Trabzonspor'un eksikleri



Trabzonspor


Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 210 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 99. maç

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 99. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 98 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 38 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 132 gol gördü.

Ferencvaros ile 4. maç

Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta bordo-mavililer 1, rakibi ise 2 kez galip geldi.

Trabzonspor, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti.

Karadeniz ekibi, iki takım arasındaki ilk maçta ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Avrupa'daki tarihi galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 156 maçın performans tablosu şöyle:


Organizasyon Maç G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 98 38 22 38 130 132
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 8 1 4 3 7 12
Toplam 156 56 39 61 194 210
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İsviçre temsilcisi St. Gallen'e kendi evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0 kaybetti.

Bordo-mavililer, Ferencvaros karşısında rövanş maçında galip gelmesi halinde Avrupa'da 756 günlük özleme son vermiş olacak.

Fatih Tekke ile ilk galibiyet peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçında iki farklı galip gelerek turu geçmeye çalışacak.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 kaybetti.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

Gözler, Salah'ta olacak

Trabzonspor'da gözler, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ta olacak.

Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, bu kez bordo-mavili formayla Avrupa'da ilk gollerini atmanın mücadelesini verecek.

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