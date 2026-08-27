Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta mücadele edecek Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Coco Gauff oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, New York'taki organizasyonun ilk turunda Dünya 52 numarası milli tenisçi, dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff ile karşılaşacak.
Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu
Zeynep Sönmez, ABD Açık ilk turunda Coco Gauff ile eşleşti.
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